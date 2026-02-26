Arrestan en Louisiana a maestra acusada de conducta inapropiada con un menor

La policía del estado de Louisiana arrestó a una maestra de 29 años acusada de conducta inapropiada con un menor y solicitación a un menor, informó la Oficina del Sheriff de la Parroquia de Terrebonne.

La detenida fue identificada como Emma Katherine Prejean, docente del sistema escolar de la parroquia St. Charles. Según las autoridades, la mujer admitió durante una entrevista haber sostenido interacciones inapropiadas con un menor.

La declaración se produjo después de que los investigadores entrevistaran al niño y a su familia, y encontraran evidencias que vinculaban el caso con la maestra. El menor también la mencionó de forma específica durante su testimonio, detalló la policía.

“Como siempre, pedimos paciencia y privacidad para las víctimas y sus familiares. Nuestros detectives están trabajando diligentemente para resolver este caso y responsabilizar a la agresora por sus acciones”, señaló el sheriff de Terrebonne, Tim Soignet, en un comunicado.

Prejean fue ingresada en el Complejo de Justicia Penal de la parroquia de Terrebonne y permanece detenida sin derecho a fianza por orden de jueces locales.

Caso similar en Florida

El arresto ocurre pocos días después de que otra docente fuera detenida en el estado de Florida por presuntos delitos sexuales contra un estudiante.

Se trata de Mackenzie McLean, de 49 años, profesora de economía en la Crooms Academy of Information Technology, en Sanford. Está acusada de dos cargos por delito sexual por parte de una figura de autoridad y uno por distribución de una sustancia controlada.

De acuerdo con la declaración jurada de arresto, la maestra habría mantenido encuentros sexuales repetidos con un estudiante de último año que se mudó a su vivienda en marzo de 2024, luego de ser expulsado de su casa. El joven era amigo de la hija de la docente.

El estudiante declaró que en una ocasión McLean le suministró múltiples bebidas alcohólicas mientras jugaban videojuegos y posteriormente lo habría obligado a mantener relaciones sexuales. Según el testimonio, estos hechos se habrían repetido entre cinco y diez veces durante los meses en que ella aún era su profesora.

Las autoridades continúan investigando ambos casos.

