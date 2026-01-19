Niño de 5 años muere por desnutrición en Louisiana: pesaba 19 libras por presunta negligencia de sus padres

Una pareja de Louisiana enfrenta múltiples cargos luego de que su hijo de cinco años muriera presuntamente por inanición, pesando apenas 19 libras (8,6 kilogramos), según informaron las autoridades de la Oficina del Sheriff de la Parroquia de Ascension.

Los acusados fueron identificados como Marley Perilloux, de 33 años, y Raynisa Young, de 27, quienes fueron imputados por homicidio por negligencia, crueldad en segundo grado hacia menores, posesión con intención de distribuir marihuana, posesión de parafernalia de drogas y porte ilegal de armas. Las autoridades no descartan la presentación de cargos adicionales.

Intento tardío de auxilio el día de Año Nuevo

El 1 de enero, alrededor de las 9:00 de la noche, los padres colocaron al niño en un vehículo y llamaron al 911, según reportó WAFB, afiliada de CBS en Baton Rouge. Los agentes se reunieron con el padre y el menor en una gasolinera de Geismar, donde encontraron al niño inconsciente.

Los agentes iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia. El menor fue trasladado a un hospital cercano, pero posteriormente fue declarado muerto.

Vivienda descrita como sucia e inhabitable

Según la oficina del sheriff, el niño presentaba lesiones visibles y los investigadores detectaron signos de negligencia extrema, incluyendo desnutrición severa. La investigación condujo a las autoridades a la vivienda familiar, donde residían otros tres niños, cuyas edades no fueron reveladas.

Los detectives informaron que el interior de la casa estaba en condiciones deplorables, con basura esparcida, colchones sucios en el suelo y un entorno considerado prácticamente inhabitable. De acuerdo con las autoridades, los padres no garantizaron la higiene, alimentación ni atención médica adecuada del menor.

“El peor caso de negligencia infantil”, según el sheriff

El coronel Donald Capelo, del sheriff de la parroquia Ascension, calificó el caso como uno de los más graves que ha presenciado en más de tres décadas de servicio.

“Este es probablemente el peor caso de negligencia infantil que he visto en mis 34 años de aplicación de la ley”, declaró. Agregó que el niño de cinco años cabía en una bolsa para cadáveres de bebés, lo que evidenciaba el grado extremo de desnutrición.

Otros niños fueron retirados por el estado

Vecinos de la zona expresaron consternación por el caso. Uno de ellos aseguró que los padres debieron buscar ayuda. “La gente trata a sus mascotas casi mejor que eso”, dijo un residente a la estación de televisión.

Perilloux y Young fueron arrestados e ingresados en la cárcel de la parroquia Ascension, donde permanecen sin derecho a fianza. Los otros tres niños que vivían en la vivienda fueron retirados por el estado y puestos bajo protección.

