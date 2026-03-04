Exalcaldesa de Louisiana acusada de tener relaciones sexuales con un menor de edad en una fiesta

Misty Roberts, de 43 años y exalcaldesa de DeRidder, Louisiana, enfrenta un segundo juicio por presunto contacto carnal y conducta indecente con un menor de 16 años durante una fiesta en su domicilio en 2024. La fiscalía ha presentado mensajes de texto, testimonios de familiares y evidencia digital ante el jurado.

Roberts compareció nuevamente ante un tribunal tras la anulación del primer juicio por problemas judiciales en la parroquia de Beauregard Parish, según reportó KPLC.

La mujer enfrenta cargos de contacto carnal con un menor y conducta indecente con un menor, derivados de una reunión nocturna celebrada en su vivienda en 2024. La exfuncionaria se declaró inocente.

Testimonios de hijos y evidencia digital

Durante la última semana, declararon ante el jurado los hijos de Roberts y su exesposo, Duncan Clanton, así como un conductor de DoorDash, un familiar y varios adolescentes que asistieron a la fiesta.

En una entrevista grabada el año pasado, el hijo de la acusada afirmó haber visto a su madre manteniendo relaciones sexuales con un amigo de 16 años a través de una ventana. Sin embargo, en el estrado manifestó no estar seguro de lo que presenció esa noche. La defensa cuestionó la transcripción de la grabación.

El jurado también examinó mensajes de texto entre madre e hijo en los que discutían la compra de alcohol para la reunión. En uno de los intercambios, el adolescente advirtió sobre la edad del joven, escribiendo que tenía 17 años, aunque la víctima tenía 16 al momento de los hechos.

Otros mensajes mostrados al tribunal revelan que, tras el presunto encuentro, la madre del menor contactó a Roberts para confirmar que no existía un embarazo. La acusada respondió que tomaba anticonceptivos y posteriormente solicitó, mediante un pedido entregado por DoorDash, un anticonceptivo de emergencia conocido como “Plan B”, según el testimonio del conductor.

Declaración del exesposo

Clanton declaró que Roberts le habría confesado el encuentro y que los hijos los sorprendieron durante el acto. Según los mensajes presentados en sala, la acusada le pidió que negara lo ocurrido ante terceros.

En el contrainterrogatorio, el exesposo respondió negativamente cuando la defensa le preguntó si consideraba que Roberts era una buena madre.

Roberts renunció a la alcaldía pocos días antes de su arresto en 2024. Inicialmente, el tribunal le prohibió mantener contacto con sus hijos sin autorización y revocó la manutención infantil.

El juicio continúa mientras el jurado evalúa la evidencia presentada por ambas partes.

