De Maestra del Año a acusada penal: arrestan a profesora en Louisiana por abuso infantil

Una profesora de secundaria de Louisiana, reconocida recientemente como Maestra del Año, fue arrestada y enfrenta cargos graves de abuso sexual infantil, según informaron las autoridades.

La acusada fue identificada como Christie Elizabeth Dunbar Oster, de 38 años, quien impartía clases de matemáticas de octavo grado en Broussard Middle School, en la parroquia de Lafayette. Oster fue detenida y trasladada al Centro Correccional de la Parroquia de Lafayette, donde permanece recluida con una fianza de $50,000 dólares, de acuerdo con los registros carcelarios.

Cargos y estado del caso

Oster fue acusada de conocimiento carnal con un menor y conducta indecente con menores, delitos que, según la ley estatal, conllevan penas de prisión y multas significativas.

Las autoridades no han divulgado detalles sobre la presunta relación inapropiada, la identidad de la víctima ni la cronología de los hechos, al tratarse de una investigación en curso. La Policía de Lafayette indicó que el caso continúa activo y no confirmó si existen más posibles víctimas.

Reconocimiento reciente y reacción institucional

La detención ha causado conmoción en la comunidad educativa, ya que Oster había sido nombrada Maestra del Año 2025-2026 de su escuela apenas en septiembre, reconocimiento otorgado por sus propios colegas.

Un portavoz del Sistema Escolar de la Parroquia de Lafayette confirmó que la docente fue puesta en licencia administrativa tras conocerse su arresto.

Indignación de padres y vecinos

El caso provocó una fuerte reacción entre padres y residentes de Broussard, una comunidad cercana a Lafayette. Rebekah Vallot, vecina y defensora de los derechos de los niños, expresó su indignación por lo ocurrido.

“Estoy harta de leer en las noticias sobre profesionales que se aprovechan de nuestros hijos”, declaró a la cadena KATC, y pidió reforzar la seguridad y la vigilancia en las escuelas, incluyendo la instalación de cámaras.

Vallot también rechazó cualquier intento de minimizar los hechos alegando que la víctima era un “exalumno”.

“Ex, actual o futuro, sigue siendo un estudiante. Está mal”, afirmó.

Controversia por publicación en redes sociales

La polémica se intensificó tras una publicación en Facebook atribuida a Kay Miller Broussard, identificada como esposa del director de la escuela, en la que aparentemente se relativizaba la gravedad del caso y se insinuaba una responsabilidad compartida.

El mensaje, que posteriormente fue eliminado, generó rechazo entre padres y defensores, quienes recordaron que los menores no pueden consentir legalmente relaciones sexuales con adultos.

Según la legislación de Louisiana, el delito de conocimiento carnal con un menor se configura cuando una persona mayor de 17 años mantiene relaciones sexuales con alguien de entre 13 y 17 años, existiendo una diferencia de edad superior a cuatro años. La pena puede alcanzar hasta 10 años de prisión y una multa de $5,000 dólares.

La conducta indecente con menores incluye actos lascivos, comunicaciones sexualmente explícitas o comportamientos de preparación hacia un menor, y puede conllevar hasta siete años de cárcel y una multa adicional.

Las autoridades continúan investigando el caso.

