Anthony Joshua está listo para sostener un primer careo ante Tyson Fury

La máxima categoría del boxeo mundial podría presenciar el primer encuentro frente a frente de dos de sus mayores exponentes en la era contemporánea. El boxeador británico Anthony Joshua extendió una invitación pública a su compatriota Tyson Fury para que asista a su próxima presentación del 25 de julio en Arabia Saudita, con la finalidad de iniciar de manera oficial las promociones de su futuro combate en los cuadriláteros.

La propuesta del ex campeón unificado se realizó a través de sus plataformas digitales oficiales, donde se dirigió directamente al apodado “Gypsy King”.

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El púgil inglés justificó este llamado tras confirmarse la existencia de acuerdos previos para realizar el enfrentamiento en los últimos meses del presente año.

“Ven a Arabia Saudí el 25 de julio. Te recibiré en el ring si de verdad quieres. Ahora que sé que el combate está firmado, es más que bienvenido a subir al ring”, publicó Anthony Joshua en sus perfiles de redes sociales, buscando revertir la situación de su último encuentro público.

Anthony Joshua has invited Tyson Fury to square off with him in the ring after his fight against Kristian Prenga ?#JoshuaPrenga | July 25th | Exclusively on DAZN ? pic.twitter.com/j8mriicLIA — Ring Magazine (@ringmagazine) June 17, 2026

La invitación actual representa un giro en la actitud mostrada por el medallista olímpico de Londres 2012.

El pasado 11 de abril, durante la cartelera celebrada en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres donde Fury derrotó a Arslanbek Makhmudov, se le solicitó a Anthony Joshua ingresar al cuadrilátero para sostener un careo improvisado tras finalizar las acciones principales. En aquella oportunidad, el boxeador de Watford decidió retirarse de las instalaciones sin emitir declaraciones directas ante las cámaras de televisión.

Un acuerdo de gran magnitud en el Reino Unido

La expectativa sobre el choque entre ambos gigantes británicos aumentó tras confirmarse que los equipos legales lograron unificar criterios para programar la contienda durante el cuarto trimestre de este año.

De acuerdo con información compartida por el periodista Mike Coppinger a través de sus canales de difusión digitales, el evento se perfila como un suceso histórico para el deporte europeo. “¡Tyson Fury vs Anthony Joshua ya es un hecho! Me informan que la pelea se realizará en el cuarto trimestre de este año, en un evento que se transmitirá por Netflix”, detalló el reportero de la cadena ESPN al analizar el alcance comercial del proyecto de transmisión.

Tyson Fury has today confirmed on his social media that Turki Alalshikh is his boxing promoter ?



The Gypsy King said: "Turki is the promoter of the GK until I retire." pic.twitter.com/MnsMNQaoeZ — Ring Magazine (@ringmagazine) June 15, 2026

La viabilidad de la cartelera cuenta con el apoyo logístico y financiero del Departamento de Entretenimiento de Arabia Saudita, cuyo principal directivo ratificó la firma de los documentos obligatorios por ambas esquinas.

Mediante una publicación emitida en su cuenta oficial de la red social X, el jeque Turki Al-Alshikh envió un mensaje de confirmación para toda la afición: “A mis amigos en Gran Bretaña: sucederá. Ya está firmado”, despejando de esta manera las dudas sobre la realización del espectáculo.

El enfoque de Anthony Joshua se mantiene concentrado en superar primero el reto físico ante el peligroso Kristian Prenga el próximo 25 de julio, un compromiso que servirá como el escenario ideal para el reencuentro formal y el inicio de las hostilidades verbales con su histórico rival.

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