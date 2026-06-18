Esto ganarías si pones $35,000 en un CD según el plazo que elijas

Para muchas personas, el ahorro se convierte en un sacrificio de varios meses. Ese esfuerzo se ve recompensado cuando se ve una gran cantidad que lo refleja fielmente. Mientras que $35,000 dólares pueden ser una insignificancia para algunos; para la gran mayoría es una cantidad digna de protegerla y de que comience a generar nuevas ganancias. Los certificados de depósito (CD) pueden ser el lugar seguro para hacer crecer esa cantidad. ¿Cuánto puedes recibir? Depende del plazo en que lo pongas.

La Reserva Federal (Fed) decidió esta semana mantener sus tasas de interés en un rango de 3.50% a 3.75%. Esto fue anunciado tras su reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), ahora bajo la dirección de Kevin Warsh como nuevo presidente del organismo.

“Me complace informar que los miembros del FOMC son claros y unánimes: este comité garantizará la estabilidad de precios”, declaró Warsh, presidente de la Reserva Federal.

Estas decisiones influyen directamente en productos como los certificados de depósito, conocidos como CD. Aunque las tasas de los CD son fijas una vez que los contratas, los cambios de la Fed afectan las nuevas ofertas que dan los bancos.

¿Cuánto ganarías si inviertes $35,000 dólares en un CD?

Un certificado de depósito es una cuenta donde dejas tu dinero “congelado” por un tiempo a cambio de una tasa fija. La gran ventaja de este tipo de cuentas es que sabes desde el inicio cuánto vas a ganar.

Con base en las tasas actuales promedio, esto es lo que podrías ganar con $35,000 dólares:

3 meses al 3.95%: $340.62 dólares de ganancia.

6 meses al 4.10%: $710.29 dólares de ganancia .

. 9 meses al 4.00%: $1,044.84 dólares de ganancia.

12 meses al 4.15%: $1,452.50 dólares de ganancia .

. 18 meses al 4.20%: $2,227.99 dólares de ganancia.

24 meses al 4.16%: $2,972.57 dólares de ganancia.

En pocas palabras: a mayor plazo, mayor ganancia; pero también menos acceso a tu dinero.

Asimismo, si te das cuenta, no siempre el mayor plazo te da una mejor tasa de interés; tal es el caso del plazo de 18 meses, que ofrece un mejor rendimiento que si dejas tu dinero en 24 meses.

Ventajas de los CD

La principal ventaja que ofrece un CD es la seguridad, ya que los fondos dentro de estas cuentas están protegidos por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) hasta $250,000 dólares por banco y por persona. Esto significa que tu dinero está asegurado, incluso si el banco tiene problemas. Por eso, muchos los ven como una opción estable en tiempos de incertidumbre económica.

También hay otra ventaja importante: la tasa no cambia. Si hoy contratas un CD al 4.15%, ese porcentaje se mantiene hasta el final del plazo, sin importar lo que haga el banco central.

Lo que debes cuidar

No todo es perfecto con los CD; uno de los principales inconvenientes de estas cuentas es la falta de liquidez. Si necesitas sacar tu dinero antes del tiempo acordado, casi siempre tendrás que pagar una penalización. En muchos casos, eso puede reducir gran parte de los intereses ganados.

Por eso, los CD funcionan mejor cuando estás seguro de que no usarás ese dinero en el corto plazo.

¿Un CD es mejor que la cuenta del mercado monetario?

Como dice una frase: “Todo depende del cristal con que se mira”. Las cuentas del mercado monetario ofrecen actualmente tasas cercanas al 3.90%, en promedio. No son tan diferentes en rendimiento a los CD, pero sí en flexibilidad.

En las cuentas de mercado monetario puedes retirar dinero, usar cheques y tener más acceso a tus fondos. Además, sus tasas pueden subir si la Fed decide aumentar los intereses en el futuro.

La desventaja es que también pueden bajar si el mercado cambia.

Entonces, ¿qué conviene más? Si quieres seguridad y una tasa de rendimiento ligeramente mayor, sacándole provecho a cada punto porcentual, el CD es una buena opción. Si lo que necesitas es que tu dinero no pare de crecer al mismo tiempo que tienes liquidez, quizás una cuenta del mercado monetario es lo tuyo.

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