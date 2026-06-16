¿Qué plazo de CD deberías elegir en junio para ganar más dinero?

Si tienes dinero guardado en una cuenta de ahorros tradicional y sientes que prácticamente no está creciendo, quizá sea momento de mirar una alternativa que está llamando la atención de muchos ahorradores: los certificados de depósito, mejor conocidos como CD. La gran pregunta este junio no es solo cuánto pagan, sino qué plazo elegir para obtener el mejor rendimiento sin comprometer demasiado tiempo tu dinero.

Los CD se han convertido en una opción popular porque ofrecen algo que muchos inversionistas valoran en momentos de incertidumbre económica: estabilidad y seguridad. A diferencia de otros productos financieros, la tasa de interés queda fija desde el momento en que abres la cuenta. Esto significa que seguirás ganando el mismo rendimiento incluso si las tasas del mercado cambian en los próximos meses.

Además, los depósitos están protegidos hasta por $250,000 dólares por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), lo que brinda una capa adicional de seguridad para quienes buscan preservar su dinero mientras generan ganancias.

La sorpresa de los CD en 2026

Durante muchos años, la lógica era sencilla: mientras más largo fuera el plazo del CD, mejor sería la tasa de interés. Sin embargo, esa relación ya no es tan clara.

Actualmente existen certificados de corto plazo que ofrecen rendimientos muy similares a los de varios años. Por eso, antes de inmovilizar tus ahorros durante largos periodos, conviene analizar qué opción se adapta mejor a tus objetivos.

Imagina que tienes $10,000 dólares que no necesitas utilizar durante algunos meses. Dependiendo del plazo elegido, la diferencia puede estar más relacionada con la flexibilidad que con la tasa de interés.

El CD de un año: el favorito para muchos ahorradores

Entre las opciones disponibles actualmente, uno de los plazos más atractivos es el certificado de depósito a un año, que ofrece una tasa cercana al 4.11%.

Con un depósito de $10,000 dólares, podrías ganar aproximadamente $411 dólares al finalizar el plazo. Lo interesante es que tu dinero volvería a estar disponible relativamente rápido, permitiéndote reevaluar tu estrategia en 2027 dependiendo de cómo evolucionen las tasas de interés y la economía.

¿Qué opción tienes si prefieres recuperar tu dinero antes?

Para quienes no quieren comprometer sus ahorros durante tanto tiempo, existe una opción muy similar: el CD a seis meses. Actualmente ofrece alrededor de 4.10%, prácticamente la misma tasa que el plazo de un año.

En un depósito de $10,000 dólares, esto representa una ganancia aproximada de $203 dólares.

Aunque el rendimiento total es menor debido al tiempo más corto, la ventaja es que tendrás acceso a tu dinero antes de terminar el año. Esto puede ser útil para familias que esperan realizar una compra importante o que simplemente desean mantener mayor flexibilidad financiera.

Las alternativas para quienes piensan a largo plazo

También existen opciones para quienes buscan asegurar una tasa durante varios años. Un CD a dos años ofrece cerca de 4.16%.

En este caso, una inversión de $10,000 dólares podría crecer hasta aproximadamente $849 dólares al vencimiento.

Por otro lado, el certificado a cinco años presenta una tasa cercana a 4.20%, una de las más altas disponibles actualmente. Con ese mismo depósito inicial, las ganancias acumuladas podrían superar los $2,283 dólares al finalizar el plazo.

Sin embargo, hay un aspecto importante que no debe pasarse por alto. Si necesitas retirar el dinero antes de tiempo, podrías enfrentar penalizaciones que reduzcan parte de las ganancias obtenidas.

Entonces, ¿qué plazo conviene más?

Para la mayoría de los ahorradores, especialmente aquellos que desean combinar buenos rendimientos con flexibilidad, los certificados de depósito a seis meses o un año parecen ofrecer la mejor relación entre riesgo, liquidez y ganancias.

Los plazos más largos pueden generar mayores rendimientos acumulados, pero también exigen paciencia y la certeza de que no necesitarás ese dinero durante varios años.

Antes de abrir cualquier CD, no solo vale la pena comparar tasas entre distintas instituciones financieras, también deberías revisar cuidadosamente las condiciones de retiro anticipado.

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