Precio del dólar en México hoy, 19 de junio del 2026: cómo afectó la tensión entre EE.UU. e Irán

El dólar se ha mantenido con una incipiente fortaleza durante la semana, ya que recuperó parte de su valor frente al peso mexicano, aunque en el último año registra pérdidas considerables. Por lo pronto, si comparamos las cotizaciones de las últimas semanas, el precio del dólar hoy en México, este viernes 19 de junio, es positivo para los trabajadores migrantes que envían remesas a la familia de su país.

Para la apertura de este viernes 19 de junio, el dólar se cotizó en $17.32 pesos. No obstante, a pesar de que es una cifra rescatable, el Banco de México (Banxico) reportó que el dólar cerró el jueves con un precio de $17.3613 pesos por billete verde, lo que representó una disminución de -0.2%.

En tanto, en la última semana, el dólar ha registrado un avance del 0.72%, según datos de Dow Jones. A pesar de este repentino despunte, el billete verde todavía no alcanza el fortalecimiento de antaño, ya que muestra una caída del 7.58% interanual.

A pesar de que el dólar no se ha recuperado del todo y sigue en una tendencia negativa al tipo de cambio con el peso mexicano, registra una volatilidad actual del 4.73%, por debajo de la volatilidad de referencia del 7.54%. Esto quiere decir que no hay tanta fluctuación diaria entre el dólar y el peso (no cambia tanto de precio), lo que sugiere un entorno de mayor estabilidad cambiaria y menor incertidumbre en el mercado.

Por otra parte, Banxico también mostró que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este viernes 19 de junio quedó establecido en $17.3688 pesos por dólar. Además, el tipo de cambio para el pago de obligaciones denominadas en moneda extranjera se fijó en $17.1892 pesos por unidad.

El tipo de cambio FIX es la referencia oficial del dólar en México, calculada diariamente por Banxico a partir del promedio de las cotizaciones del mercado cambiario mayorista. Este indicador se utiliza como base para contratos, obligaciones financieras y operaciones que requieren un tipo de cambio oficial, aunque puede diferir del precio que ofrecen bancos y casas de cambio al público.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

A pesar de los precios oficiales entre el dólar y el peso, las cotizaciones de compra y venta en los principales bancos de México para este viernes 19 de junio son las siguientes:

Afirme: compra en $16.30 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.35 pesos y venta en $17.99 pesos.

BBVA México: compra en $16.51 pesos y venta en $17.64 pesos.

Banorte: compra en $16.15 pesos y venta en $17.70 pesos.

Banamex: compra en $16.79 pesos y venta en $17.78 pesos.

y venta en $17.78 pesos. Scotiabank: compra en $16.70 pesos y venta en $17.90 pesos.

Al comparar las cotizaciones bancarias de este día, BBVA Bancomer presenta el precio de venta más bajo, lo que lo convierte en una de las opciones más atractivas para quienes buscan adquirir divisas. Por otro lado, Banamex ofrece el mejor precio de compra, posicionándose como la alternativa más conveniente para quienes desean vender dólares en ventanilla.

Debido a su cercanía con los Estados Unidos y la demanda que esto genera, los precios del dólar en México en la frontera norte muestran una precio de venta en $17.64 pesos y a la compra en $16.51 pesos.

En las casas de cambio de la frontera de Tamaulipas, la divisa estadounidense se vende alrededor de $17.50 pesos y se compra en aproximadamente $16.50 pesos. Para quienes cruzan la frontera o realizan operaciones en Baja California, el precio del dólar en Tijuana para este viernes se encuentra alrededor de los $17.35 pesos por unidad.

Si envías remesas por medio de compañías de transferencias de dinero internacional, Western Union ofrece un precio de $16.99 pesos por dólar, mientras que MoneyGram cotiza un tipo de cambio de $17.81 pesos por unidad.

¿Qué afectó al precio del dólar hoy?

Las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán se detuvieron, lo que generó incertidumbre en los mercados. No obstante, se reanudó el tránsito de los buques por el estrecho de Ormuz. Debido a esta situación, la bolsa de valores inició la jornada con una caída considerable y los precios del petróleo repuntaron este viernes.

Aunque el precio del petróleo Brent se estabilizó este viernes, mantuvo una caída semanal de más del 8%, mientras que el contrato de julio para el crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos subió 79 centavos, un 1%.

Así iniciaron los precios del petróleo este viernes:

Petróleo Brent: $79.94 dólares por barril .

. West Texas Intermediate (WTI): $77.39 dólares por barril.

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