Los temas clave que quedan sin resolver en el acuerdo entre EE.UU. e Irán

El memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán anunciado el miércoles equivale a la reapertura del estrecho de Ormuz y a un acuerdo para intentar alcanzar un pacto definitivo sobre casi todos los demás asuntos.

El presidente Donald Trump lo presentó como una gran victoria para Estados Unidos durante una extensa conferencia de prensa en la cumbre del G7 en Francia.

Más tarde, ambos países confirmaron que el memorando se había firmado de manera electrónica el miércoles y que ya estaba en vigor.

Sin embargo, nuevos detalles revelados por funcionarios estadounidenses en una conferencia telefónica con periodistas confirman que a ambos países aún les queda un largo camino por recorrer para alcanzar un acuerdo de paz definitivo e integral que logre el objetivo principal de Trump: impedir que Irán llegue a desarrollar armas nucleares.

Trump ha insistido en que el acuerdo garantiza que Irán nunca comprará, desarrollará ni producirá un arma nuclear. No obstante, el texto del acuerdo, leído en voz alta por los funcionarios durante la llamada, no llega a tanto.

En cambio, la prórroga de la tregua da inicio a una carrera contrarreloj de alto riesgo, de 60 días de duración, para que ambos adversarios logren un pacto nuclear duradero.

A la administración Obama le llevó 20 meses de negociaciones alcanzar el acuerdo nuclear original con Irán en 2015. ¿Podrá la administración Trump lograrlo en apenas dos meses?

¿A qué se compromete Irán?

Por ahora, el texto del acuerdo solo compromete a Irán a reducir el grado de enriquecimiento de sus reservas de uranio altamente enriquecido, bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Un alto funcionario estadounidense calificó el miércoles esta medida como una “concesión significativa” por parte de Irán.

Sin embargo, todos los detalles técnicos sobre cómo podría llevarse a cabo y en qué plazos aún deben definirse durante el periodo de negociación de 60 días que comenzará tras la firma prevista para este viernes.

Trump también ha afirmado que Estados Unidos no entregará dinero a Irán. Este es un punto clave para el presidente, quien ha criticado el pago de US$1.700 millones realizado por la administración Obama a Irán en 2016.

Con la mirada puesta en su legado, Trump se ha esforzado por presentar su acuerdo con Irán como superior al del expresidente Barack Obama, utilizando la cuestión del dinero para argumentar que ha adoptado una postura más firme frente a Teherán.

Getty Images: Buques comerciales y petroleros aguardan la reapertura del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, según el texto de este acuerdo, Estados Unidos colaborará “con socios regionales para elaborar un plan definitivo y de mutuo acuerdo, dotado con al menos US$300.000 millones”, para la reconstrucción de Irán.

Un alto funcionario estadounidense afirmó que el acuerdo no obliga a Estados Unidos a pagar ni un solo centavo a Irán. No obstante, la redacción del acuerdo es ambigua y parece dejar abierta la posibilidad de que Estados Unidos realice finalmente algunos pagos a Irán como parte de una solución negociada al conflicto.

Esto podría suponer un grave problema político para Trump y el vicepresidente JD Vance, quienes basaron su campaña en la promesa de no iniciar nuevas “guerras interminables”.

Es probable que las bases del movimiento MAGA, de corte antiintervencionista, vean con malos ojos este acuerdo, aun cuando cualquier pago eventual a Irán no provenga directamente de Estados Unidos.

Las críticas al acuerdo

Las críticas no se hicieron esperar, incluso dentro del propio partido político de Trump. Los legisladores del Congreso exigen sesiones informativas e una explicación del gobierno sobre el acuerdo debido a las dudas que conlleva.

Algunos republicanos dijeron que eran escépticos sobre el acuerdo. Y un destacado senador de ese partido lo criticó y argumentó que Trump le dio demasiado a Irán y no recibió suficiente a cambio.

“Las ambiciones nucleares de Irán no fueron frenadas, y han aprendido que amenazar el Estrecho de Ormuz funciona y sin duda lo aprovechará en el futuro”, dijo en una publicación en X el senador saliente Bill Cassidy de Luisiana, quien perdió un desafío primario ante un oponente respaldado por Trump.

“Este es el peor error de política exterior en décadas”, añadió el republicano.

Getty Images: Trump dijo que si en 60 días no llegan a un acuerdo volverán a los bombardeos.

Otros asuntos clave también reciben escasa atención en el acuerdo de página y media.

Cuando comenzó la guerra, Trump afirmó que una prioridad absoluta era impedir que Irán financiara a grupos a los que respalda en la región, como Hezbolá. Esa era también una prioridad para Israel, que se unió a Estados Unidos al iniciar la guerra y ha librado un conflicto paralelo contra dicha milicia respaldada por Irán en el Líbano.

El cese de hostilidades establecido en este acuerdo inicial se hace extensivo a Hezbolá. Sin embargo, el grupo apenas se menciona en el documento, y no está claro si se presionará a Irán para que retire su apoyo a esta organización y a otros grupos interpuestos de la región en la próxima ronda de negociaciones.

El texto publicado el miércoles tampoco aborda en detalle el programa de misiles de Irán, otra cuestión que Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habían calificado de prioritaria al comienzo de la guerra.

Está por verse si el acuerdo firmado esta semana en Ginebra conducirá a un pacto definitivo. El texto establece un plazo de 60 días para ambas partes, pero señala que este periodo puede prorrogarse de ser necesario.

Esto podría sugerir que ninguno de los dos países es muy optimista respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo más amplio.

En la rueda de prensa celebrada durante la cumbre del G7, el propio Trump se mostró poco comprometido con las perspectivas de una paz duradera con Irán.

“Si no se consigue en 60 días, no pasa nada”, declaró Trump. “Volvemos a los bombardeos”.

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