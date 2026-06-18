Precio del dólar en México hoy, 18 de junio del 2026: Fed impulsa al billete verde

Este miércoles, la Reserva Federal (Fed) tuvo su primera reunión bajo una nueva dirección, lo que causó diferentes reacciones en el mercado. Hablando específicamente del dólar, la decisión del banco central impulsó su valor y para este jueves 18 de junio su cotización frente al peso tuvo un fuerte repunte que podría beneficiarte si envías remesas a México.

El precio promedio del dólar en México hoy se ubica en $17.26 pesos por unidad. Durante la sesión previa, la moneda mexicana registró una depreciación de 0.91% frente al billete verde, en un contexto de mayor fortaleza para la divisa estadounidense a nivel internacional.

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), el cierre oficial del dólar correspondiente al miércoles 17 de junio fue de $17.3345 pesos por unidad. Sin embargo, debido a la operación continua del mercado cambiario, el tipo de cambio concluyó alrededor de los $17.30 pesos por dólar al finalizar la jornada.

Según datos de Dow Jones, en la apertura de este jueves la moneda estadounidense se cotizó en promedio en $17.37 pesos mexicanos, lo que representa un incremento de 0.35% respecto al cierre previo.

En términos semanales, el dólar acumula un avance de 0.84% frente al peso mexicano. No obstante, en comparación con el mismo periodo de 2025, la divisa estadounidense registra una caída de 7.54%. Por otra parte, la volatilidad del tipo de cambio se ubica en 4.72%, por debajo de la referencia de 7.55%, reflejando condiciones relativamente estables en el mercado.

Banxico también informó que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este jueves quedó establecido en $17.1892 pesos por dólar. Asimismo, el tipo de cambio para el pago de obligaciones denominadas en moneda extranjera fue fijado en $17.2023 pesos por unidad.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones de compra y venta en los principales bancos de México para este jueves 18 de junio son las siguientes:

Afirme: compra en $16.30 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.35 pesos y venta en $17.94 pesos.

BBVA México: compra en $16.46 pesos y venta en $17.60 pesos.

Banorte: compra en $16.05 pesos y venta en $17.65 pesos.

Banamex: compra en $16.82 pesos y venta en $17.78 pesos.

y venta en $17.78 pesos. Scotiabank: compra en $16.70 pesos y venta en $17.90 pesos.

Entre las instituciones analizadas, BBVA México mantiene uno de los precios de venta más bajos, mientras que Banamex destaca por ofrecer la mejor cotización de compra.

En bancos de México y la frontera norte, el dólar se vende en promedio en $17.60 pesos y se compra en $16.46 pesos. Por su parte, las casas de cambio de Tamaulipas manejan cotizaciones cercanas a $17.50 pesos a la venta y $16.50 pesos a la compra. Y en Tijuana, el dólar se ubica alrededor de los $17.39 pesos a la venta.

En tanto, en lo que se refiere a las compañías de transferencias de dinero internacional, el dólar se cotiza este día a $16.83 pesos en Western Union, mientras que en MoneyGram el tipo de cambio está en $17.60 por unidad.

La Fed mantiene las tasas y el petróleo retrocede

La atención de los mercados estuvo centrada en la decisión de la Reserva Federal (Fed), que optó por mantener sin cambios las tasas de interés en un rango de entre 3.50% y 3.75%.

“Me complace informar que los miembros del FOMC son claros y unánimes: este comité garantizará la estabilidad de precios”, declaró Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal, durante el que significa su primer anuncio como máximo líder del banco central. “El pasado reciente no tiene por qué ser un presagio de lo que vendrá”.

Durante su primera conferencia tras asumir el cargo, Warsh también anunció la creación de grupos de trabajo enfocados en temas como inflación, empleo, productividad y comunicación institucional.

Mientras tanto, los precios internacionales del petróleo registraron una caída superior al 1% tras reportes de un acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán que mejoró las expectativas sobre la oferta global de crudo. El barril de Brent se ubicó en $78.53 dólares y el West Texas Intermediate (WTI) en $75.31 dólares.

El precio del dólar cambia constantemente a lo largo del día, por lo que las cotizaciones pueden modificarse en cuestión de minutos. Antes de realizar operaciones de compra o venta de divisas, es recomendable consultar el tipo de cambio vigente en la institución financiera de tu elección.

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