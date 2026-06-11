Pagos del Seguro Social se enviarán completamente electrónicos a partir de este año

De acuerdo con un comunicado de la Administración del Seguro Social (SSA), para finales de este 2026, la entidad finalizará su transición de pagos en papel a 100% electrónicos, esto tras una orden del Ejecutivo firmada por el presidente Donald Trump en marzo del año pasado.

“Para mejorar la eficiencia, reducir los costos y aumentar la seguridad en los pagos federales, el Departamento del Tesoro está eliminando gradualmente los cheques en papel”, expresó la SSA en el comunicado.

Los cambios en la SSA a esta nueva modalidad de pagos completamente electrónicos iniciaron el pasado 30 de septiembre; sin embargo, para junio de este año todavía el 1% de los beneficiarios recibe cheques del Seguro Social en papel.

La transición a los pagos electrónicos también representará millones anualmente en ahorro al Departamento del Tesoro, ya que en promedio imprimir los cheques a los beneficiarios suponía un gasto de $3.07, es decir, veintisiete veces más del costo de los pagos automáticos.

Por lo que, ante la fecha tope que finaliza este año para hacer el cambio, la SSA sugiere a los beneficiarios que aún reciben cheques que den la apertura a sus pagos de manera electrónica.

Quienes aún no han hecho la transición, la entidad indica a los jubilados y asegurados del Programa de Ingreso Suplementario (SSI) ingresar a su portal y en la pestaña “My Social Security” agregar toda su información bancaria para recibir depósitos directos; en caso de no tener una cuenta, los beneficios también se pueden enviar a una tarjeta de débito prepagada.

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