Seguro Social: cheques de hasta $5,181 esta semana, quién puede recibir el pago

La Administración del Seguro Social (SSA) distribuye esta semana los pagos mensuales a sus beneficiarios en Estados Unidos, incluyendo jubilados que podrían recibir hasta $5,181 dólares al mes en 2026.

Los pagos se realizan de manera escalonada según la fecha de nacimiento. Los beneficiarios nacidos del 1 al 10 de cada mes suelen recibir su depósito el segundo miércoles, mientras que quienes cumplen años entre el 11 y el 20 lo reciben el tercer miércoles.

Los nacidos entre el 21 y el 31 lo reciben el cuarto miércoles. Por su parte, las personas que comenzaron a cobrar antes de mayo de 1997 reciben los pagos el tercer día de cada mes.

El monto exacto depende del historial laboral, los años trabajados y la edad de solicitud de la jubilación.

¿De qué monto es el pago?

La mayoría de los estadounidenses recibe pagos promedio de alrededor de $2,000 dólares, aunque el ajuste anual por costo de vida (COLA) de 2026 ha incrementado las prestaciones generales.

Para alcanzar el pago máximo de $5,181 dólares, los beneficiarios deben haber tenido ingresos iguales o superiores al límite máximo imponible durante al menos 35 años y retrasar la solicitud de prestaciones hasta los 70 años.

Solicitar la jubilación antes de la edad completa reduce permanentemente los pagos mensuales, mientras que retrasarla genera créditos adicionales.

El programa de la Seguridad Social también cubre prestaciones por discapacidad, pagos para sobrevivientes y beneficios para familiares que cumplan los requisitos, cada uno con sus propios cálculos y condiciones de elegibilidad.

A medida que se realicen los depósitos de junio, los beneficiarios deben revisar sus cuentas bancarias o tarjetas Direct Express para confirmar la recepción del pago. Quienes no lo reciban pueden consultar su cuenta en línea o comunicarse con la SSA para obtener actualizaciones.

Conocer el calendario de pagos y los criterios de elegibilidad permite a los jubilados y beneficiarios planificar sus finanzas y asegurar que reciban las prestaciones correspondientes a su historial laboral.

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