Un error del Seguro Social cometido hace 30 años le cuesta $10,000 a un hombre

Lo que parecía ser un trámite rutinario de temporada de impuestos terminó convirtiéndose en una inesperada pesadilla financiera para un residente de Iowa. 30 años después de haber recibido beneficios por la muerte de su padre, un hombre descubrió que una presunta equivocación administrativa del gobierno federal le costaría miles de dólares, una situación que hoy mantiene a su familia buscando respuestas.

El medio local KMTV 3 News Now Omaha dio a conocer que Christopher Storm, un hombre de una pequeña localidad en Iowa, jamás imaginó que un apoyo económico recibido durante su adolescencia volvería a perseguirlo 30 años después. Esta es una historia más de esas de terror en las que una persona tiene que pagar miles de dólares por un error cometido por la propia Administración del Seguro Social (SSA). En esta ocasión, no solo eso: el Servicio de Impuestos Internos (IRS) retuvo el reembolso de impuestos para cubrir la deuda y los intereses de una prestación de supervivencia del Seguro Social que, según las autoridades, fueron pagadas en exceso en la década de 1990.

El hecho se remonta a 1996. Storm tenía entonces 17 años y acababa de enfrentar uno de los momentos más difíciles de su vida: la muerte de su padre. Como beneficiario de prestaciones de supervivencia administradas por la SSA, comenzó a recibir pagos mensuales de $500 dólares.

Ese apoyo económico se mantuvo hasta que alcanzó la mayoría de edad. Después, recibió un último pago único por $3,000 dólares. Durante años, el asunto pareció completamente cerrado.

Sin embargo, décadas más tarde, el IRS notificó que Storm había recibido dinero de más y que debía devolverlo. De acuerdo con la reclamación, el supuesto sobrepago asciende a $8,000 dólares. A esa cantidad se suman aproximadamente $2,000 dólares en intereses acumulados, elevando la deuda total a $10,000 dólares.

Como a cualquier contribuyente que espera recibir un reembolso de impuestos, máxime que las leyes fiscales actuales aumentaron la cantidad de las devoluciones, la noticia del embargo de ese dinero tomó por sorpresa a la familia.

“Fue de gran ayuda recibir el dinero, los fondos, y poder intentar salir adelante por mi cuenta”, declaró Storm para KMTV. “Estamos tratando desesperadamente de averiguar qué está pasando”.

La incertidumbre se ha convertido en una carga adicional para el matrimonio. Según explicó Storm, el reembolso de impuestos retenido habría sido utilizado para realizar reparaciones necesarias en su vivienda, un gasto que ahora deberá esperar.

“Puede que a algunas personas no les parezca algo muy importante. Para nosotros sí lo es”, afirmó Storm. “Que digan, treinta años después, ‘Oye, eso fue un pago excesivo’, sin duda resulta muy injusto”.

Mientras la familia intenta comprender el origen de la reclamación, su representante legal ha ofrecido una posible explicación. Keith Buzzard, abogado del bufete McGinn Law, sugirió que las autoridades podrían considerar que Storm recibió más dinero del permitido cuando tenía 17 años, lo que habría generado el supuesto sobrepago.

“Es bastante común”, aseguró el abogado. “Creo que en un año cualquiera se envían alrededor de un millón de estas cartas. Reciben una carta en la que se les informa que deben $40,000 o $50,000 dólares“.

De acuerdo con el sitio informativo, la SSA no emitió comentarios públicos sobre el caso ni tampoco respondió a las solicitudes de información.

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