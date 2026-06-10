Seguridad Social adelanta la fecha de insolvencia del fondo fiduciario de jubilación para finales de 2032

Desde hace más de 90 años, el Seguro Social en Estados Unidos ha estado garantizando ingresos mensuales a los más de 70 millones de jubilados; sin embargo, un nuevo informe sugiere que el programa está pronto a quedarse insolvente.

El principal financiamiento del programa es por medio de los impuestos sobre nóminas, es decir, salarios, que pagan trabajadores y empleadores, bajo las leyes de FICA y SECA; el dinero luego se destina al Fondo Fiduciario, que se invierte en los bonos del gobierno.

Por lo que reducir los pagos de prestaciones y beneficios no solo afectaría a los jubilados, sino también a los supervivientes y trabajadores discapacitados que dependen de ellos.

El informe del año pasado advertía que la insolvencia sería en 2033; sin embargo, los administradores del programa proyectaron que el fondo de Seguro de Vejez y Supervivencia se agotaría a finales de 2032 debido en parte a los efectos que ha tenido la Ley One Big Beautiful Bill en la tributación de las prestaciones, y estas previsiones se dan en un momento en el que los beneficiarios del Seguro Social verían reducir sus pagos mensuales un 22%.

Este martes la entidad aseguró que, de quedar insolvente, la SSA solo pagaría el 78% de las prestaciones. Ante esto, Nancy Altman, presidenta de Social Security Works, un grupo que defiende el programa, comentó: “Si recortamos la Seguridad Social, nadie podrá jubilarse. Volveremos a la época anterior a la Seguridad Social, cuando la gente se mudaba con sus hijos adultos”, dijo.

Por su parte, Myechia Minter-Jordan, directora ejecutiva de AARP, expresó en un comunicado que, “esto debería servir de advertencia: el Congreso debe actuar. Los estadounidenses han trabajado arduamente y cotizado a la Seguridad Social durante toda su vida, y merecen poder contar con ella al jubilarse. Ninguna familia debería sufrir recortes en lo que ha ganado con la Seguridad Social”.

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