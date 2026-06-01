Cupones de alimentos SNAP en California: ¿cuándo recibirás el beneficio en junio 2026?

Todos los meses cerca de 42 millones de personas en Estados Unidos son beneficiadas con el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), es decir que 1 de cada ocho personas en el país reciben pagos sociales para la compra de alimentos básicos.

Tan solo en el estado de California más de 5 millones de personas de bajos ingresos obtienen cupones de alimentos por parte de CalFresh, que es el nombre con el que se le conoce en esta entidad.

El financiamiento de SNAP proviene del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) con el fin de garantizar seguridad alimentaria, especialmente en los hogares con menores de edad.

En el caso de California, los fondos son administrados por Departamento de Servicios Sociales del estado (CDSS) quien se encarga de distribuirlo a los beneficiarios a través de un cronograma de pagos.

¿Cuándo se enviarán los pagos de SNAP en junio?

Los beneficiarios de California obtendrán sus pagos a través de la tarjeta de beneficios EBT entre el primer y decimo día del mes; sin embargo, las fechas exactas se determinan por el último digito del número de caso, por ejemplo, si termina en 2 cobra el día dos y así sucesivamente.

La tarjeta EBT es como un debito que puede ser usado únicamente en supermercados, cadenas minoristas, o mercados agrícolas autorizados. Los montos que se reciben dependen de la cantidad de integrantes que habita el hogar beneficiado, y van desde:

1 miembro: $298.

2 miembros: $546.

3 miembros: $785.

4 miembros: $994.

5 miembros: $1,183.

6 miembros: $1,421.

7 miembros: $1,571.

8 miembros: $1,789.

Cada miembro adicional: $218.

Las personas que deseen recibir beneficios de SNAP deben contar con ciertos requisitos, y tener en cuenta que, desde este lunes 1 de junio, aquellos con edades entre los 18 a 58 años deberán cumplir con los requerimientos laborales o comunitarios del programa CalFresh.

Sigue leyendo: