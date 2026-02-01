Estados adoptan nuevas reglas laborales para el SNAP respaldadas por Trump

A partir de este domingo 1 de febrero se comenzará a ampliar los nuevos requisitos laborales para las personas que deseen ser beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Tras ser aprobada la ley One Big Beautiful Bill con nuevas normativas para los programas sociales, ahora los adultos entre los 18 y 64 años sin dependientes deberán constar sus horas laborales a SNAP para poder participar del beneficio.

Sin embargo, los cambios indican que también los adultos entre los 55 y 64 años con hijos mayores de 14 años también entran dentro de la normativa, así como se elimina las exenciones a los veteranos y personas entre los 18 y 24 años en hogares de acogida.

Aunque el programa de SNAP tiene como objetivo llegar al mayor número de familias posibles que estén en situación precaria, con el propósito de garantizar seguridad alimentaria, también debe asegurar que el beneficio esté beneficiando a las personas que realmente lo necesiten.

Se calcula que con estos ajustes la participación de SNAP reducirá a 2,4 millones de personas durante los próximos 10 años, y según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) un tercio de los afectados que ya no recibirán el beneficio son adultos sanos entre los 18 y 64 años sin hijos que no requieren de la ayuda social.

Aunque ya en muchos estados se está acatando la ley, actualmente se está teniendo mayor flexibilidad en las áreas de mayor desempleo. Se calcula que más de 40 millones de estadounidenses obtienen beneficios de SNAP mensualmente y que dependiendo del lugar en donde se encuentre y la cantidad de integrantes, los montos van desde los $200 dólares hasta los $3,000 dólares, aproximadamente el 80% de esos hogares tienen ingresos brutos iguales o inferiores al umbral de pobreza federal.

