Aprovecha al máximo tu presupuesto: 5 alternativas a SNAP para ahorrar dinero

Más de 40 millones de estadounidenses se benefician mensualmente del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) si bien, esta es una de las principales ayudas sociales que busca garantizar seguridad alimentaria entre los hogares más vulnerables, no es la única asistencia que brinda recursos económicos para las familias de bajos ingresos en el país.

Actualmente, muchos hogares estadounidenses siguen resintiendo los elevados precios de los alimentos, bienes y servicios recortando todos los meses sus presupuestos para llegar a fin de mes por lo que estos programas sociales son de gran ayuda para las familias sobre todo para los que tienen hijos menores de edad.

Es por esa razón, que aquí te contamos sobre otras alternativas de SNAP con las que puedes lograr para seguir ahorrando dinero mes a mes:

Instacart+, Walmart+ y Amazon Prime Access

Estas tiendas minoristas ofrecen hasta 50% de descuento en sus membresías cada año, en los que también pueden incluir envíos gratis y ofertas exclusivas, ahorros en artículos básicos para el hogar, combustible y más.

Servicios públicos y facturas

Actualmente, existen iniciativas como el Programa Federal Lifeline que ayuda a los beneficiarios de SNAP a cubrir los costos de los servicios como teléfono e internet. De igual manera, el Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) brinda asistencia económica a familias de bajos ingresos o recursos para cubrir los costos de calefacción y refrigeración.

Comidas escolares y Double-Up Food Bucks,

SNAP también cuenta con una extensión para los hijos de beneficiarios, los cuales califican automáticamente a las comidas escolares totalmente gratuitas. Por su parte, cada estado administra los fondos para el programa de nutrición Double-Up Food Bucks, el cual devuelve el dinero gastado en compra de frutas y verduras.

