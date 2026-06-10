Seguridad Social: errores al solicitar la jubilación pueden reducir ingresos mensuales de forma permanente

Elegir el momento adecuado para solicitar los beneficios de la Seguridad Social puede marcar una diferencia de cientos o incluso miles de dólares al mes en los ingresos de los jubilados.



La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) advierte que una decisión apresurada al iniciar el cobro de la pensión puede reducir de manera permanente los pagos mensuales, afectando el ingreso total durante la jubilación.

Cómo se califican los beneficios de la Seguridad Social

Para poder acceder a la jubilación, los trabajadores deben acumular al menos 40 créditos laborales, los cuales se obtienen al trabajar y pagar impuestos al Seguro Social. Cada año es posible ganar un máximo de cuatro créditos, por lo que generalmente se requieren alrededor de 10 años de trabajo para cumplir el requisito mínimo.

Sin embargo, alcanzar la elegibilidad no significa que sea conveniente solicitar los beneficios de inmediato.

El cálculo de la pensión depende de 35 años de ingresos

La SSA calcula el monto de la pensión con base en los 35 años de mayores ingresos del trabajador. Si una persona no cuenta con 35 años completos de historial laboral, los años faltantes se registran como cero, lo que reduce el promedio utilizado para determinar el pago mensual.

Este factor puede disminuir significativamente el monto final que recibe cada jubilado.

La edad de retiro cambia el monto mensual

Los trabajadores pueden comenzar a recibir beneficios desde los 62 años, pero hacerlo antes de la edad plena de jubilación implica una reducción permanente.

La edad de jubilación completa depende del año de nacimiento:

66 años para quienes nacieron entre 1943 y 1954

Entre 66 y 67 años para quienes nacieron entre 1955 y 1959

67 años para quienes nacieron en 1960 o después

De acuerdo con la SSA, quienes solicitan el beneficio a los 62 años pueden recibir hasta un 30% menos de lo que les correspondería a la edad plena.

Por ejemplo, una pensión de $2,000 dólares mensuales a los 67 años se reduce a aproximadamente $1,400 dólares si se solicita a los 62, lo que representa una pérdida de $600 dólares mensuales o $7,200 dólares al año.

Trabajar durante el retiro también puede reducir pagos

La SSA también advierte que los jubilados que continúan trabajando mientras reciben beneficios anticipados podrían enfrentar reducciones adicionales si sus ingresos superan ciertos límites anuales.

Retrasar la jubilación aumenta los pagos

Postergar la solicitud de beneficios más allá de la edad plena puede incrementar el monto mensual. Quienes esperan hasta los 70 años pueden recibir hasta un 24% adicional en sus pagos.

Las prestaciones máximas mensuales estimadas actualmente son:

62 años: $2,969

65 años: $3,467

66 años: $3,752

67 años: $4,207

70 años o más: $5,181

Una decisión financiera clave para el retiro

Para millones de trabajadores en Estados Unidos, elegir cuándo solicitar la Seguridad Social representa una de las decisiones financieras más importantes de la jubilación, ya que puede determinar la estabilidad económica durante décadas.

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