Precio del dólar en México hoy, 17 de junio del 2026

Este miércoles 17 de junio de 2026, la moneda estadounidense muestra ligeros movimientos frente al peso mexicano en una jornada marcada por la expectativa de los mercados ante la primera decisión de política monetaria de la Reserva Federal bajo el liderazgo de Kevin Warsh.

El precio promedio del dólar en México hoy se ubica en $17.21 pesos por unidad. Durante la jornada previa, el peso mexicano mantuvo una cotización relativamente estable frente a la divisa estadounidense, mientras los inversionistas permanecieron atentos a los avances relacionados con la situación en Medio Oriente.

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), el cierre oficial del dólar correspondiente al martes 16 de junio fue de $17.2171 pesos por unidad. Este dato se obtiene a partir del promedio de las operaciones realizadas por las instituciones bancarias del país. Sin embargo, debido a que el mercado cambiario opera de manera continua, el tipo de cambio concluyó alrededor de los $17.21 pesos por dólar al finalizar la sesión anterior.

Según datos de Dow Jones, en la apertura de este miércoles la moneda estadounidense se cotizó en promedio en $17.20 pesos mexicanos. Esto representa una variación de 0.01% menos respecto al cierre previo, reflejando un mercado con escasos cambios en las primeras horas de negociación.

Aunque la fluctuación es mínima, los participantes del mercado permanecen atentos a la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos. La expectativa se centra en la manera en que la institución comunicará sus próximas acciones de política monetaria bajo la nueva administración de Kevin Warsh, un factor que podría generar episodios de volatilidad en los mercados financieros.

En términos semanales, el dólar acumula una disminución de 0.29% frente al peso mexicano. Asimismo, en comparación con el mismo periodo de 2025, la divisa estadounidense registra una caída de 8.11%, lo que confirma la fortaleza que la moneda mexicana ha mostrado durante los últimos meses.

Por otra parte, la volatilidad del tipo de cambio continúa en niveles moderados. Actualmente, se sitúa en 5.74%, por debajo de la volatilidad de referencia de 7.53%, un indicador que apunta a una etapa de relativa estabilidad para el mercado cambiario nacional.

Banxico también informó que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este miércoles quedó establecido en $17.2023 pesos por dólar. De igual forma, el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses fue fijado en $17.2008 pesos por unidad.

El FIX es una referencia utilizada en diversas operaciones financieras y comerciales. Su cálculo se realiza con base en el promedio de las cotizaciones observadas en el mercado cambiario al mayoreo durante los días hábiles bancarios.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

En cuanto a las cotizaciones ofrecidas por los principales bancos de México, los precios para este miércoles 17 de junio son los siguientes:

Afirme: compra en $16.30 pesos y venta en $17.80 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.40 pesos y venta en $17.74 pesos.

BBVA México: compra en $16.35 pesos y venta en $17.49 pesos.

Banorte: compra en $15.95 pesos y venta en $17.60 pesos.

Banamex: compra en $16.61 pesos y venta en $17.60 pesos.

Scotiabank: compra en $16.70 pesos y venta en $17.90 pesos.

Al comparar las cotizaciones bancarias de este día, BBVA México presenta uno de los precios de venta más bajos para quienes buscan adquirir dólares. Por otra parte, Scotiabank se posiciona como el banco que ofrece un mejor precio de compra para quienes desean vender dólares en ventanilla.

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar a la venta se ubica en promedio en $17.47 pesos, mientras que la compra ronda los $16.34 pesos por unidad.

En las casas de cambio de la frontera de Tamaulipas, la divisa estadounidense se vende alrededor de $17.50 pesos y se compra en aproximadamente $16.50 pesos. Para quienes cruzan la frontera o realizan operaciones en Baja California, el precio del dólar en Tijuana durante este miércoles se encuentra alrededor de los $17.21 pesos por unidad.

En las empresas dedicadas al envío internacional de dinero, Western Union cotiza el dólar en $17.56 pesos mexicanos. Por su parte, MoneyGram establece el tipo de cambio en $17.67 pesos por unidad.

Otro factor que sigue influyendo en los mercados es el comportamiento del petróleo. Este miércoles, el barril de Brent se ubicó en $79.89 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzó los $76.94 dólares.

El precio del dólar cambia constantemente a lo largo del día, por lo que las cotizaciones pueden modificarse en cuestión de minutos, así que te recomendamos que revises el precio intercambiario para obtener las mejores condiciones previo a cada transacción.

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