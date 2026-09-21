¿Por qué Jennifer Garner no quiso trabajar junto a Ben Affleck en “Animals”?

Ben Affleck y Jennifer Garner mantuvieron uno de los matrimonios más mediáticos de Hollywood entre 2005 y 2018. Aunque tras su divorcio consolidaron una sólida amistad y un esquema de crianza compartida para sus tres hijos, la idea de volver a actuar juntos ante las cámaras quedó descartada, al menos por ahora. El propio cineasta reveló los motivos por los cuales su exesposa decidió no participar en “Animals”, su más reciente largometraje como director.

En un principio, Affleck concibió el proyecto pensando en Garner para el papel principal de Abigail, la esposa del personaje protagónico. Además de valorar su talento actoral, el ganador del Oscar consideró que compartir producción facilitaría la logística familiar y los horarios con sus hijos.

“Pensé: ‘Dios, Jen Garner sería increíble para este papel’. Además, tiene la ventaja añadida de que ambos veremos más a nuestros hijos”, relató el director en entrevista con Entertainment Weekly.

Sin embargo, la reestructuración del reparto alteró los planes originales. Cuando Matt Damon tuvo que retirarse del proyecto por conflictos de agenda —tras sumarse al rodaje de “The Odyssey” de Christopher Nolan—, Affleck decidió asumir él mismo el papel masculino principal, Mark Kimball, un candidato a la alcaldía de Los Ángeles cuyo hijo es secuestrado.

Al convertirse Affleck en el protagonista en pantalla, la posibilidad de mantener a Garner en el elenco fue discutida abiertamente entre ambos. La actriz fue contundente al evaluar el impacto mediático que provocaría verlos juntos como pareja en la ficción.

“Hablé con Jen, y ella me dijo: ‘No queremos hacer eso. Solo te genera problemas’”, recordó el realizador. Ambos coincidieron en que el escrutinio público y las especulaciones sobre su vida privada opacarían la narrativa de la película.

Pese al rechazo, Affleck enfatizó que mantiene una excelente relación con su exesposa y que le encantaría colaborar con ella en el futuro, siempre que el contexto no juegue en contra de la cinta.

Finalmente, el papel de Abigail quedó en manos de la actriz Kerry Washington. “Animals”, escrita por Affleck junto a Connor O. McIntyre y Billy Ray, sigue la desesperada carrera a contrarreloj de un matrimonio para reunir el dinero del rescate de su hijo.

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