Jennifer Garner contó como su separación de Ben Affleck afecto su carrera

Jennifer Garner habló abiertamente sobre cómo su separación de Ben Affleck impactó de forma directa en su vida familiar y en las decisiones que definieron su rumbo en la industria del entretenimiento.

En una reciente entrevista con InStyle, la actriz explicó las complejas dinámicas de balancear la maternidad con las exigencias del cine, revelando los sacrificios profesionales que asumió durante los últimos años.

La intérprete detalló que, tras el nacimiento de sus hijos y la posterior ruptura de su matrimonio en 2015, decidió reducir significativamente su volumen de trabajo.

“Tuvimos una gran transformación en nuestra familia, así que prácticamente dejé de trabajar durante mucho tiempo”, confesó Garner, quien comparte a sus tres hijos, Violet, Fin y Samuel, con Affleck.

Incluso después de haber retomado su actividad con proyectos como la serie “The Five Star Weekend”, la actriz mantiene criterios estrictos de selección para no desestabilizar su entorno.

Garner evita producciones que le exijan trasladarse por largos periodos fuera de Los Ángeles, donde reside con sus hijos bajo un esquema de crianza compartida. Su prioridad actual es no romper las rutinas escolares ni familiares.

La actriz admitió lo complejo que resulta coordinar los horarios de los sets con la vida cotidiana: “El trabajo en esta industria se reduce a tu horario, no a las actividades de los niños”.

A pesar de estos retos, Garner enfatizó que procura no transmitir una visión negativa de su profesión a sus hijos y evita disculparse por trabajar, apostando en su lugar por un enfoque selectivo que le permite mantenerse activa sin alejarse de su familia.

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