Jennifer Garner se sincera sobre lo más difícil que vivió tras su ruptura de Ben Affleck

Si bien la historia de amor de Jennifer Garner y Ben Affleck llegó a su fin hace más de una década, el que ambos compartan hijos en común y sigan pasando tiempo juntos ha provocado que se siga hablando de ellos.

En esta ocasión los padres de Violet Anne, Seraphina Rose y Samuel volvieron a dar la nota por las declaraciones que la actriz dio a la revista Marie Claire UK, en donde se sinceró sobre lo que más le dolió de su separación del protagonista de ‘Batman’.

En la conversación la reconocida histrión admitió que la fractura de la familia que formaron fue lo que más le afectó, pues hay que recordar que ella y Ben decidieron seguir caminos separados cuando Samuel, su hijo menor, tenía apenas tres años de nacido.

“Yo no podía manejar lo que estaba allá afuera, pero lo que estaba allá afuera no era lo que era difícil. El hecho en sí, es lo que era difícil. La ruptura real de una familia es lo que era difícil. Perder una verdadera asociación y amistad, es lo que era difícil”, se sinceró Jennifer Garner en la plática que tuvo con la citada publicación.

A continuación brindó detalles de todo lo que hizo para salir adelante, al revelar que encontró en su familia y en sus allegados el soporte necesario para continuar y luchar por la vida que hoy tiene.

“Hago un gran esfuerzo concertado para ver a mi gente tanto como puedo, porque eso es lo que importa. Ahí es donde está tu resiliencia: está en tus relaciones y en las personas que te llevan a través”, señaló la actual pareja del empresario John Miller.

A pesar de sus diferencias hay que recordar que tanto Ben, como Jennifer, han estado muy presentes en el desarrollo y crianza de sus tres hijos, a tal grado de que el actor ha llegado a compartir tiempo y espacio con la actual conquista de su ex.

La última vez que a Jennifer Garner y a Ben Affleck se les vio juntos fue durante su asistencia a un festival navideño del que formó parte Seraphine, su hija, pero también pasaron juntos el más reciente Thanksgiving.

