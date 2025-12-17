Jennifer Lopez, Ben Affleck y Jennifer Garner coincidieron en un evento de Navidad

El espíritu navideño y el compromiso con la crianza compartida lograron lo que muchos esperaban: el reencuentro de Jennifer Lopez, Ben Affleck y Jennifer Garner.

El pasado fin de semana, las tres celebridades coincidieron en una escuela de Los Ángeles para asistir a una obra de teatro escolar en la que participaron sus hijos, Emme y Fin.

A pesar de que su proceso de divorcio sigue en marcha, Jennifer Lopez llegó al evento acompañada por su mánager, Benny Medina, y su madre, Guadalupe Rodríguez. Con un elegante blazer beige y falda larga negra, la “Diva del Bronx” mostró una actitud serena y enfocada en el desempeño artístico de su hija.

Por otro lado, Ben Affleck arribó junto a su exesposa, Jennifer Garner, y su hijo menor, Samuel, de 13 años. Mientras Affleck lucía un traje azul marino formal, Garner optó por un estilo más casual con un cárdigan y falda a juego.

Aunque compartieron el mismo espacio físico, de acuerdo con la revista Hola! la interacción entre Lopez y Affleck fue mínima. Dentro del recinto, ambos fueron captados en extremos opuestos de un pasillo concurrido, conversando con otros asistentes sin llegar a saludarse o intercambiar palabras frente a las cámaras.

Sin embargo, el momento más emotivo ocurrió al finalizar la función. Jennifer Lopez fue vista charlando de manera muy afectuosa con Samuel, hijo de Affleck y Garner, demostrando que, a pesar de la ruptura matrimonial con el actor, mantiene un vínculo cercano y cariñoso con sus ex-hijastros.

Aunque no existe una reconciliación romántica en el horizonte, tanto Jennifer como Ben están priorizando el bienestar de sus hijos y se encuentran en un punto de apoyo mutuo profesional y familiar.

De acuerdo con la revista People, una fuente cercana a la expareja aseguró que ambos mantienen una relación cordial y de apoyo mutuo.

“Están en un muy buen momento. Siguen apoyándose mutuamente. Ambos están orgullosos de lo que lograron juntos”, dijo la fuente.

En enero de este año se oficializó el divorcio entre Jennifer Lopez y Ben Affleck, luego de cinco meses desde que la actriz confirmó su separación del también actor.

