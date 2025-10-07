El elogio que Ben Affleck le dedicó a JLo en su reciente reencuentro: “Es increíble”

Esta semana, Jennifer Lopez y Ben Affleck sorprendieron a sus seguidores al reaparecer juntos en la alfombra roja del estreno de la película musical Kiss of the Spider Woman en Nueva York, tras oficializar su divorcio a inicios de año.

Durante el evento, Affleck celebró el logro de JLo en este proyecto, en el que ella además de protagonizar el filme es productora ejecutiva.

En un español casi perfecto, Ben afirmó a un reportero de Despierta América que Jennifer hace una actuación “increíble” en la película y destacó que el filme no se habría hecho sin su talento ni sin el apoyo de la compañía Artists Equity, de la cual él es productor.

“Es un gran honor estar aquí, porque es un tipo de personaje para Jennifer que quería… Fue su suerte, toda su vida, cuando estaba de niña mirando las películas con su madre, del Hollywood clásico, y ahora tiene la oportunidad de hacerlo”, dijo el actor.

La actriz, por su parte, agradeció el apoyo de Ben: “Gracias, Ben, esta película no se habría hecho sin ti ni sin Artist Equity”.

El reencuentro evidenció la relación cordial que mantienen ambos actores y el respeto y admiración mutua que parecen conservar.

Durante su paso por la alfombra roja, la complicidad fue evidente: Ben ayudó a Jennifer a desplazarse con su vestido con detalles que recordaban la temática de la película y ambos se mostraron sonrientes ante los medios y fotografos.

Este evento marcó un nuevo capítulo en la relación de Affleck y Lopez, quienes, tras su divorcio presentado en agosto de 2024 y formalizado en enero de 2025, mantienen una relación profesional y amistosa.

¿Por qué terminó la relación de Jennifer Lopez y Ben Affleck?

El 20 de agosto de 2024, Jennifer Lopez presentó ante el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles los documentos de divorcio alegando “diferencias irreconciliables”.

De acuerdo con la revista People, une fuente cercana a la ex pareja contó que JLo y Affleck tuvieron problemas para hacer funcionar sus personalidades opuestas durante su matrimonio.

“Son personas muy diferentes”, dijo la fuente. “Ella es muy pública y más sociable, y él es más introvertido y está feliz de pasar tiempo en casa”, agregó.

La fuente aseguró que la cantante y el actor se dejaron llevar por la emoción y expectativas que generó su segundo romance. “Todo pasó muy rápido”, dijo.

“Eran dos personas que estaban enamoradas del amor, ¿y quién no se dejaría llevar por eso? Se amaban de verdad”, aseguró la fuente, que afirmó que la pareja hizo lo posible para salvar su relación, pero no lo lograron. “Realmente querían intentarlo y lo hicieron”.

