Jennifer Lopez y Ben Affleck se muestran cariñosos en el estreno de ‘Kiss Of The Spider Woman’
Jennifer Lopez protagoniza ‘Kiss Of The Spider Woman’, película que ha sido producida por su exesposo Ben Affleck
Jennifer Lopez, de 56 años, y su exesposo Ben Affleck, de 53, se encontraron en el estreno de la cinta ‘Kiss Of The Spider Woman’, en Nueva York, y aunque muchos hubiesen creído que sería “incómodo”, ¡resultó ser lo contrario! Los dos se veían cómodos y sonrientes.
Se trata de su primera aparición juntas después de su divorcio, ambos estuvieron juntos durante dos años. Se casaron en una modesta boda en Las Vegas, Nevada, y después hicieron una celebración más grande.
Las cámaras captaron momentos de complicidad entre la estrella y su exmarido, quienes se miraron a los ojos, compartieron una charla íntima y posaron con amplias sonrisas. Affleck, con un brazo alrededor de López, incluso la ayudó a maniobrar por la alfombra con sus tacones altos, un gesto que no pasó desapercibido.
La acogedora aparición fue suficiente para que los fanáticos en las redes sociales comenzaran a especular sobre una posible reconciliación. “No han terminado”, escribió un usuario en X, antes Twitter, mientras otro proclamaba: “Bennifer 3.0”, reviviendo el apodo de la pareja. “Estos dos están destinados a estar juntos. Ojalá lo resuelvan”, añadió un tercero.
Una colaboración profesional
Más allá de los rumores, el vínculo entre López y Affleck se mantiene fuerte en el ámbito profesional: ‘Kiss Of The Spider Woman’, un musical donde López es la protagonista, fue producido por Affleck a través de su compañía, Artists Equity.
Durante el evento, López no dudó en agradecer públicamente a su exesposo. “Muchísimas gracias, Ben. Esta película no se habría hecho sin Ben y sin Artist Equity“, declaró la actriz, dirigiéndole una brillante sonrisa.
Este estreno se produce después de que, el mes pasado, López se refiriera a su divorcio como “lo mejor” que le había pasado, una declaración que contrasta con la imagen de unidad y apoyo mutuo que proyectaron en la alfombra roja.
La noche dejó claro que, estén o no reconciliados, Jennifer López y Ben Affleck siguen siendo un dúo dinámico, tanto en lo personal como en lo profesional.
