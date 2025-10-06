Jennifer Lopez y Ben Affleck se muestran cariñosos en el estreno de ‘Kiss Of The Spider Woman’

Jennifer Lopez, de 56 años, y su exesposo Ben Affleck, de 53, se encontraron en el estreno de la cinta ‘Kiss Of The Spider Woman’, en Nueva York, y aunque muchos hubiesen creído que sería “incómodo”, ¡resultó ser lo contrario! Los dos se veían cómodos y sonrientes.

Se trata de su primera aparición juntas después de su divorcio, ambos estuvieron juntos durante dos años. Se casaron en una modesta boda en Las Vegas, Nevada, y después hicieron una celebración más grande.

Las cámaras captaron momentos de complicidad entre la estrella y su exmarido, quienes se miraron a los ojos, compartieron una charla íntima y posaron con amplias sonrisas. Affleck, con un brazo alrededor de López, incluso la ayudó a maniobrar por la alfombra con sus tacones altos, un gesto que no pasó desapercibido.

La acogedora aparición fue suficiente para que los fanáticos en las redes sociales comenzaran a especular sobre una posible reconciliación. “No han terminado”, escribió un usuario en X, antes Twitter, mientras otro proclamaba: “Bennifer 3.0”, reviviendo el apodo de la pareja. “Estos dos están destinados a estar juntos. Ojalá lo resuelvan”, añadió un tercero.

Una colaboración profesional

Más allá de los rumores, el vínculo entre López y Affleck se mantiene fuerte en el ámbito profesional: ‘Kiss Of The Spider Woman’, un musical donde López es la protagonista, fue producido por Affleck a través de su compañía, Artists Equity.

Durante el evento, López no dudó en agradecer públicamente a su exesposo. “Muchísimas gracias, Ben. Esta película no se habría hecho sin Ben y sin Artist Equity“, declaró la actriz, dirigiéndole una brillante sonrisa.

Este estreno se produce después de que, el mes pasado, López se refiriera a su divorcio como “lo mejor” que le había pasado, una declaración que contrasta con la imagen de unidad y apoyo mutuo que proyectaron en la alfombra roja.

La noche dejó claro que, estén o no reconciliados, Jennifer López y Ben Affleck siguen siendo un dúo dinámico, tanto en lo personal como en lo profesional.

