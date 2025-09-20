Jennifer Lopez y Ben Affleck relanzan a la venta su mansión de casados en California

La separación de Jennifer Lopez y Ben Affleck continúa siendo noticia por la mansión que compartían en Beverly Hills y que sigue sin poder ser vendida.

La primera vez que la lanzaron al mercado fue en julio del 2024 y en ese entonces pretendían recibir por ella la cantidad de $68 millones de dólares.

La falta de interesados en adquirirla llevó a la expareja a reconsiderar su postura y a reducir de manera considerable su precio.

Luego de haberla sacado del mercado por un tiempo, la lujosa residencia volvió a las páginas de bienes raíces por $56 millones de dólares, es decir, $12 millones de dólares por debajo de lo que pretendieron hace poco más de un año.

De acuerdo al portal TMZ, que fue el medio que dio a conocer la noticia, Jennifer Lopez se negó por meses a reducir el precio de su casa de casados, siendo el protagonista de ‘Batman’, quien insistió en ese sentido y finalmente logró su cometido.

Hasta el momento se desconoce si el nuevo precio de su residencia logrará incrementar sus posibilidades de venta, pero al menos lo siguen intentando.

¿Cómo es la mansión que vende la expareja en Beverly Hills?

La casa en cuestión fue adquirida por la expareja, en junio del 2023, por $60.8 millones de dólares.

Cuenta, de acuerdo a su ficha técnica, con 38,000 pies cuadrados de construcción, con 12 recámaras y con 24 baños.

Es completada por vestíbulo, cocina, comedor, sala de estar, sala principal, family room, sala de televisión, sala de cine, cava de vinos, bar, sala de whisky, spa con salón de belleza, sauna y cuarto de masajes. También tiene cuarto de lavado y garaje para 10 vehículos.

Al exterior, en su lote de 5.2 acres, gozarán de terraza, de extensas áreas verdes, de piscina con su respectiva área de spa, de parking para hasta 80 vehículos y de un complejo deportivo de 5,000 pies cuadrados y conformado por una cancha de pickleball, una área lounge, gimnasio, ring de boxeo y una casa para los guardias con dos recámaras.

Sigue leyendo: