¿Cómo es la relación de Jennifer Lopez y Ben Affleck tras el divorcio?

Jennifer Lopez y Ben Affleck mantienen una relación cordial y llena de respeto tras finalizar su divorcio, que oficialmente concluyó hace más de medio año.

A pesar de haber puesto fin a su matrimonio de dos años, la expareja optó por mantener una relación amistosa y colaborativa, especialmente en lo que respecta a la crianza de sus hijos, que aún no son hermanos, les gusta pasar tiempo juntos.

De acuerdo con la revista People, fuentes cercanas a la expareja revelaron que, aunque ya no están juntos como pareja, Ben y Jennifer continúan en buenos términos y priorizan un entorno de apoyo para sus respectivos hijos.

“La relación entre Ben y Jennifer va bien. Aunque ya no están juntos, se mantienen en buenos términos”, dijo una de las fuentes.

Los hijos de ambos, fruto de relaciones anteriores, siguen manteniendo una relación cercana y se ven con frecuencia, gracias al esfuerzo conjunto de ambos padres para fomentar la unión entre ellos.

“Los niños siguen siendo muy unidos. Tienen los mismos grupos de amigos, se ven y hablan constantemente. (Ben y JLo) se aseguran de que los niños se lleven bien. Lo más importante para ambos es criar a sus hijos en un entorno de apoyo, así que planean seguir juntos”, aseguró.

Ben Affleck es padre de Violet, Fin y Samuel, mientras que Jennifer Lopez tiene a los mellizos Emme y Max.

En abril, en la premier de la película The Accountant 2, Affleck habló sobre la relación positiva que mantienen no solo con sus hijos, sino también con los mellizos de JLo, calificando a Jennifer como una persona espectacular y de gran integridad a quien admira profundamente.

¿Por qué terminó la relación de Jennifer Lopez y Ben Affleck?

El pasado 20 de agosto, Jennifer Lopez presentó ante el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles los documentos de divorcio alegando “diferencias irreconciliables”.

De acuerdo con la revista People, une fuente cercana a la ex pareja contó que JLo y Affleck tuvieron problemas para hacer funcionar sus personalidades opuestas durante su matrimonio.

“Son personas muy diferentes”, dijo la fuente. “Ella es muy pública y más sociable, y él es más introvertido y está feliz de pasar tiempo en casa”, agregó.

La fuente aseguró que la cantante y el actor se dejaron llevar por la emoción y expectativas que generó su segundo romance. “Todo pasó muy rápido”, dijo.

“Eran dos personas que estaban enamoradas del amor, ¿y quién no se dejaría llevar por eso? Se amaban de verdad”, aseguró la fuente, que afirmó que la pareja hizo lo posible para salvar su relación, pero no lo lograron. “Realmente querían intentarlo y lo hicieron”.

