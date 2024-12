Jennifer Lopez reveló cómo superó los malos momentos de su divorcio

Para Jennifer Lopez su divorcio de Ben Affleck fue una experiencia difícil, dolorosa; sin embargo, la cantante y actriz encontró la manera de superar ese dolor y transformarlo en algo positivo para ella.

En una reciente entrevista con la revista British Vogue, JLo reveló cómo supero su divorcio de Ben Affleck. “Creo que la forma de superar las cosas no es pensar que me están sucediendo a mí, sino que me están sucediendo a mí y cuál es la lección que se debe aprender en el momento”, contó la actriz.

JLo explicó que buscarle el lado positivo a sus experiencias de vida le facilita un poco procesar las situaciones difíciles. “Cuando pienso en las cosas de esa manera y mantengo una mentalidad más positiva al respecto, es más fácil aceptarlo como la lección que es”, explicó.

“Porque eso es lo que realmente nos pasa en la vida”, continuó. “¿Qué se supone que debo aprender aquí? No existen las casualidades. Esto no está sucediendo por casualidad. Está sucediendo por alguna razón”, añadió.

Para finalizar su explicación JLo compartió como reflexión la pregunta que se suele hacer para superar las situaciones difíciles. “¿Qué puedo aprender y cómo puedo salir del otro lado mejor, más fuerte, con más conocimiento y, de alguna manera, evolucionar y crecer a partir de este punto?”.

Jennifer Lopez solo quiere divertirse

Aunque Jennifer Lopez no se cierra al romance, la cantante sol quiere divertirse tras su divorcio.

De acuerdo con el Daily Mail, una fuente cercana a JLo aseguró que, por el momento, la actriz no está interesada en empezar una nueva relación y que solo quiere pasarla bien.

“No está buscando activamente una cita en este momento y todavía está procesando la pérdida de Ben nuevamente. A ella le gusta estar en una relación casi inmediatamente después de que termina, pero ahora mismo está probando algo nuevo y viendo si eso le funciona mejor”, dijo la fuente.

“Es evidente que le está mostrando a Ben lo que se está perdiendo. No quiere nada serio, por lo pronto, aunque sí desea divertirse. Está al acecho otra vez”, agregó.

La cantante está enfocada en sí misma y en su trabajo. “Quiere que 2025 sea el año en que vuelva a ser ella misma”, aseguró la fuente.

El pasado 20 de agosto, Jennifer Lopez presentó ante el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles los documentos de divorcio alegando “diferencias irreconciliables”. También pidió cambiar su apellido legal de Affleck a Lopez.

