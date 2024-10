El exmarido de Jennifer Lopez culpa a Sean ‘Diddy’ Combs de su divorcio

En una reciente declaración a ‘Despierta América’, Onaji Noa, exesposo de Jennifer Lopez, reveló que la causa detrás de su divorcio sería Sean ‘Diddy Combs’.

El actor, de origen cubano, estuvo casado con Lopez por un año, desde 1997 a 1998. “Parte de ese divorcio fue culpa de Diddy”, mencionó.

Explicó que en ese tiempo, Lopez viajaba mucho y él estaba en Los Ángeles porque abriría su restaurante. “Yo estaba en Los Ángeles abriendo mi restaurante y ella estaba entre Miami y Nueva York trabajando en el álbum”.

“Cuando podía, iba a estar con ella. Ahí, en esa distancia, en esa separación, fue donde empezó el engaño”. Onaji Noa – Exesposo de Jennifer Lopez

En la misma entrevista, el empresario aseguró que la ruptura con Lopez le arruinó varias oportunidades de trabajo debido al proceso legal que enfrentó.

“Yo le preguntaría a Jennifer: ‘¿Qué te hice para que me hayas llevado a juicio, me hayas acusado, hayas mentido, hayas creado cosas falsas sobre mí y hayas llamado a varias empresas para que me echen y a diferentes cadenas de televisión para que no me den trabajo?’”, exclamó al programa de Univisión.

¿Cuánto duró el noviazgo entre Diddy y Lopez?

Después de su divorcio con Noa, Lopez salió con Sean ‘Diddy Combs’ y la relación duró dos años. Desde 1999 hasta 2001.

Jennifer Lopez y Sean “Diddy” Combs en los Latin Grammy Awards en Los Ángeles en el año 2000.

Crédito: AP Photo/Damian Dovarganes.

En este momento, el productor musical acapara todos los titulares debido a las graves acusaciones en su contra. A inicio de año, fue acusado por varias mujeres de agresión sexual, incluyendo su exnovia Casandra ‘Cassie’ Ventura.

La investigación tomó otro rumbo cuando se publicó un video en el que Diddy golpea a Ventura en el año 2016. Fue arrestado meses después, el 16 de septiembre, y está siendo acusado por tres cargos: conspiración con fines de extorsión; tráfico sexual por la fuerza, fraude o coerción; y transporte para ejercer la prostitución.

El también cantante se declaró inocente, pero esto no fue suficiente. Le negaron el derecho a fianza y está recluido en la prisión Brooklyn’s Metropolitan Detention Center en Nueva York.

El noviazgo de Lopez y Sean ‘Diddy’ Combs es recordado por un incidente ocurrido en 1999. Ambos estaban juntos cuando se produjeron disparos dentro de un club nocturno en la ciudad de Nueva York.

Los dos huyeron del lugar y esto dio pie a una persecución policial. Cuando ambos se encontraron con la justicia fueron detenidos. La estrella del pop estuvo 14 horas detenida y fue liberada sin cargos.

