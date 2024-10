Ojani Noa dice que Jennifer Lopez fue a las fiestas de Sean “Diddy” Combs

El cubano Ojani Noa fue el primer esposo de Jennifer Lopez, y hace algunos días publicó en su cuenta de Instagram una lista de invitados a una de las fiestas del rapero Sean “Diddy” Combs, junto con fotografías que muestran a la actriz y cantante con otras celebridades. Ahora Noa habló sobre ese post, y agregó que Combs fue el motivo de su separación -y posterior divorcio- de Lopez.

Ojani fue entrevistado para el programa de televisión “Despierta América” por Alan Tacher y Astrid Rivera; ésta le preguntó por qué acusa a Jennifer de haber asistido a las fiestas, y él de inmediato respondió: “Yo no acuso a nadie, no estoy acusando a nadie. Yo puse el post y me refería a que muchas personas en la calle me paran, me preguntan si yo asistí a las fiestas, y uno se cansa de que te estén preguntando. Yo no fui a ninguna fiesta, y ella sí fue a esas fiestas. Que le pregunten a ella cuando la tengan presente. La lista está ahí, está dando vueltas en el Internet por meses. Ahora están saliendo todas estas evidencias. Personalmente es lo que yo quise decir”.

Ojani recordó la época en la que planeaba hacer un documental acerca de su relación con Jennifer Lopez. Él dice que su ex esposa se lo impidió legalmente. “No sé si ustedes se acuerdan, en 2009 yo empecé a trabajar en un documental, que iba a usar unas imágenes mías, personales. (Los abogados de Jennifer) me acusaron, ellos me demandaron, porque supuestamente los videos eran sexuales. Ellos van a la corte y el juez desmintió esa demanda…Me tomó cinco años defenderme…los videos eran de cuando fuimos a Cuba, del matrimonio, etcétera. Ahora, con todas estas alegaciones, salen de que sí existen videos, no conmigo, pero con diferentes personas”.

En cuanto a los rumores acerca de que Combs fue el motivo de la separación entre Lopez y Noa, Astrid comentó que las fechas no cuadraban, pues en muchos sitios aparece que el divorcio de Jennifer y Ojani fue en enero de 1999, pero el cubano aclaró inmediatamente el dato. “El divorcio fue en abril del ’99. Nosotros nos casamos en febrero del ’98. Ya nos conocíamos, ya éramos novios, y parte de ese divorcio fue por parte de Puffy (sobrenombre con el que se conocía al rapero en esa época). Cuando sale (la película) “Selena”, que lanzó la carrera (de Jennifer), ella me dice: ‘Papi, yo quiero empezar a cantar’. Le dije: ‘Mami, vamos con todo, vamos a aprovechar la oportunidad. Vamos a reunirnos con diferentes disqueras y vamos a hablar con quien te pueda firmar'”.

Ojani detalló cómo Jennifer y Sean comenzaron a frecuentarse más: “Entonces, cuando (la compañía) Sony vino y le pagó la millonada de dinero que le pagó, ahí estaba Puffy incluido en ese contrato, porque Puffy iba a ser uno de los productores de varios temas en el primer disco. Y ahí fue donde empezaron los engaños, las mentiras, la separación. Yo estaba en Los Ángeles abriendo mi restaurant, el Conga Room, y en muchas ocasiones ella estaba entre Miami y Nueva York trabajando en el álbum, y entonces yo, en fines de semana, que terminaba de trabajar, me iba o a Miami o a Nueva York para estar con ella. Entonces, en esa distancia, en esa separación, fue donde empezaron los engaños”.

Finalmente, Alan le preguntó a Ojani qué le diría a Jennifer Lopez si la tuviera enfrente en ese momento, a lo que respondió: “Que diga la verdad, que diga todo lo que ha pasado. Le preguntaría: ‘¿Qué fue lo que yo te hice a ti?’ Que personalmente me has llevado a la corte, me has acusado, has mentido, has creado cosas falsas de mí y has llamado a diferentes compañías del trabajo para que me boten. ¿Por qué? Si yo a ti no te he hecho nada”.

