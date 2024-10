Jennifer Lopez posa en bikini de animal print para la revista Interview

Jennifer Lopez ha subido la temperatura al máximo, tras posar para el más reciente número de la revista Interview. En fotografías de Brianna Capozzi la cantante lució su escultural figura en prendas de animal print, destacando bikinis y enterizos.

Jennifer Lopez ya habría encontrado su mansión de soltera

Desliza para ver todas las fotos

En otras imágenes La Diva del Bronx dejó ver su abdomen marcado, demostrando que a sus 55 años se encuentra en plena forma; ella optó por combinar su minibikini con joyería dorada y botas con solapa.

Jennifer Lopez impacta al usar un vestido con largas aberturas laterales

Desliza para ver todas las fotos

Jennifer también fue entrevistada por la comediante Nikki Glaser, y habló sobre cómo fue su vida durante el verano, tras divorciarse de Ben Affleck. “(Es una experiencia) solitaria, desconocida, aterradora. Se siente triste. Se siente desesperado. Pero cuando te acostumbras a esos sentimientos y dices: “Estas cosas no me van a matar”, es como reafirmar que: ‘En realidad soy capaz de sentir alegría y felicidad por mí misma'”.

La cantante y actriz ha regresado a la soltería, pero aseguró que no busca una pareja: “Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí. Solía ​​decir que soy una persona feliz, pero todavía estaba buscando algo que alguien más pudiera llenar, y ahora digo: ‘No, realmente estoy bien'”.

Jennifer Lopez está comenzando con la promoción de la película “Unstoppable”, que se presentó en el Festival de Cine de Toronto y que se estrenará en Estados Unidos el 6 de diciembre. Al respecto, comentó: “La película es realmente hermosa. Trabajas en ese tipo de filmes y luego los olvidas, porque están enlatados por mucho tiempo, pasaste a otros proyectos y yo me tomé un tiempo libre. Hice la película porque era una historia muy inspiradora y latina. Se trata de Anthony Robles, un luchador que nació con una pierna, y de cómo desafió las probabilidades en su deporte. Interpreto a su madre, que lo tuvo cuando tenía 16 años”.

Sigue leyendo: