Jennifer Lopez se reúne con Violet Affleck, hija de su esposo Ben, acallando rumores de divorcio (FOTOS)

Aunque desde hace meses surgieron rumores de separación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck, la cantante y actriz no ha hecho ningún comentario al respecto. El viernes 13 de junio ella acudió al Hotel Maybourne, en Beverly Hills, California, para almorzar con Violet, la hija de Ben.

La diva del Bronx llegó al lugar luciendo espectacular, mientras usaba un conjunto color crema con saco de lino oversize; complementó su atuendo con zapatos de plataforma y un bolso blanco de la firma Jacquemus. Un día antes ella acudió a la graduación de Samuel, el otro hijo de Ben Affleck y la actriz Jennifer Garner.

Jennifer Lopez a su llegada al Hotel Maybourne de Beverly Hills. (Foto: © 2024 Backgrid/The Grosby Group)

Durante poco más de mes y medio Jennifer y Ben no se mostraron juntos en público, lo cual dio pie a los rumores; medios como In Touch y TMZ han comentado -vía informantes- que las apretadas agendas de trabajo de los artistas los han mantenido separados. Hace algunas semanas Lopez canceló definitivamente la gira que haría para promocionar su álbum This Is Me…Now, declarando que quería estar más tiempo con su familia.

Jennifer lució muy elegante con un conjunto color crema y un bolso de la firma Jacquemus. (Foto: © 2024 Backgrid/The Grosby Group)

En cuanto a Violet, siempre se ha llevado bien con Jennifer, y para su cita con ella lució un vestido floral junto con un cardigan de color rosa; el toque adicional a su look fueron sus zapatos deportivos. Otra noticia ha generado más rumores en cuanto al distanciamiento de la cantante con Ben Affleck: la venta de su casa en Beverly Hills, con un costo de $61 millones de dólares y en la que ambos vivían desde junio del año pasado. La propiedad tiene 12 recámaras y 24 baños, pero según los informantes ninguno de los dos artistas estaba plenamente satisfecho con la mansión.

Violet Affleck se mostró contenta al acudir a almorzar con Jennifer Lopez, la segunda esposa de su padre Ben. (Foto: © 2024 Backgrid/The Grosby Group)

