Jennifer Lopez impacta al usar un vestido con largas aberturas laterales

Jennifer Lopez está en pleno proceso de divorcio de Ben Affleck, y muchos se preguntaban si habría un reencuentro entre ambos el 6 de septiembre, con motivo de la premiere en Toronto de la película “Unstoppable”, que él produce y en la que ella lleva uno de los papeles protagónicos. La cantante sí asistió al evento, impactando a todos al usar un outfit al que ya muchos se refieren como “el vestido de la venganza”.

Aseguran que J Lo nunca fue fan de la mansión que compró con Ben Affleck

Jennifer Lopez lució espectacular con un vestido plateado, en la premiere de “Unstoppable” en Toronto. (Foto: Evan Agostini/Invision/AP)

La diva del Bronx lució un diseño de la australiana Tamara Ralph, con amplias aberturas laterales que dejaron al descubierto gran parte de su cuerpo. Complementó su look con zapatos de la firma Dolce & Gabbana, joyería de Hassanzadeh y un bolso pequeño diseñado por Judith Leiber.

Jennifer Lopez posa en traje de baño blanco y recuerda el verano

A sus 55 años “La diva del Bronx” lució espectacular con su atrevido atuendo. (Foto: Evan Agostini/Invision/AP)

JLo reveló a la revista People que no se decidía a usar el ya polémico vestido: “Hubo una discusión sobre si debería o no debería. Y yo estaba como: ‘A la m*****’. Me sentí bien”. En su cuenta de Instagram la actriz compartió fotos en las que aparece modelando la prenda; el post lleva más de un millón de likes.

Desliza para ver todo el contenido

En cuanto a “Unstoppable”, narra la historia del luchador Anthony Robles (Jharrel Jerome), luchador estadounidense que nació con una sola pierna y que ganó un campeonato de la NCAA (National Collegiate Athletic Association). Según People, Lopez -quien en la película interpreta a Judy, la esposa de Anthony- estuvo hablando en la premiere durante 20 minutos con Matt Damon, otros de los productores del filme y gran amigo de Affleck.

Mientras Jennifer Lopez promocionaba esa película en el Festival de Cine de Toronto, Ben Affleck premaneció en su casa con sus hijos Samuel y Seraphina. “Unstoppable”, dirigida por William Goldenberg, se estrenará en cines de Estados Unidos en diciembre.

Sigue leyendo: