Jennifer Lopez escribe “Cambia el paso” y genera desconcierto

Jennifer Lopez sigue generando polémica en cuanto a los supuestos problemas en su matrimonio con Ben Affleck, y el fin de semana escribió como mensaje en su cuenta de Instagram “Cambia El Paso”, que es el título de una de sus canciones. Lo acompañó con un fragmento del video promocional, en el que luce espectacular en la playa.

La cantante lanzó ese tema en julio de 2021, poco después de haber terminado su relación con Alex Rodriguez. Un fragmento de la letra -sobre una mujer que quiere divertirse y está a punto de iniciar una nueva etapa en su vida- dice: “Él no merece tenerla en su’ brazos. Ella lo sabe, ella lo sabe…Su vida está mejor ahora sin él…Soltera se queda. Ahora se come el que ella quiera”.

No es común que JLo haga cambios en sus publicaciones de Instagram, pero a las pocas horas modificó el mensaje escrito originalmente, sustituyéndolo por “Feliz Aniversario Cambia El Paso … ☀️🌴”. Su post lleva más de 280,000 likes.

“Cambia El Paso” es una colaboración con Rauw Alejandro, y tuvo un éxito moderado. En la lista Hot Latin Songs de Billboard llegó al número 21; fue también uno de los muchos sencillos de Jennifer que no pertenecen a ningún álbum, pues hasta este año lanzó This Is Me…Now, su primera colección de temas desde A.K.A., de 2014.

El 4 de julio Jennifer Lopez estuvo en Nueva York, mientras Ben Affleck permanecía en Los Ángeles. Ese día la cantante publicó en esa red social una colección de fotos que la muestran muy relajada en una salida para comprar plantas en Los Hamptons, usando su anillo de boda y un outfit consistente en una blusa estampada, pantalones amplios, sombrero, sandalias y un bolso de la firma Dior como complemento.

