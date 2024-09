Jennifer Lopez posa en traje de baño blanco y recuerda el verano

Jennifer Lopez ha dado una sorpresa a sus millones de seguidores en Instagram, pues compartió una colección de fotografías que la muestran luciendo su espectacular figura. Destaca una selfie en la que aparece de espaldas, usando un traje de baño blanco.

JLo escribió junto a su post (que lleva hasta el momento más de un millón de likes) el mensaje: “Oh, fue un verano”. En otras fotografías aparece usando jeans y un body negro, un vestido blanco y otro con estampado floral. También muestra frases que podrían estar relacionadas con esta nueva etapa de su vida: “Todo se está desarrollando en orden divino” y “Ella está floreciendo y tranquila, fuera del alcance y en paz”.

Aunque el verano todavía no termina, Jennifer ha estado gran parte de esta estación separada de su aún esposo Ben Affleck. La cantante ya solicitó el divorcio, y desde mayo pasado acudió sola a diversos eventos, como la premiere de su película “Atlas” y la Gala del Met en Nueva York.

Jennifer también se ha dedicado a promocionar su línea de cocteles, pero su álbum This Is Me…Now no tuvo el éxito esperado en Estados Unidos; ella también canceló una gira para promover ese disco. En cuanto a su faceta como actriz, durante este año trabajó en las películas “Kiss Of The Spider Woman” y “Unstoppable”, que están próximas a estrenarse.

