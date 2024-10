Sean “Diddy” Combs acusa al gobierno de filtrar el video de Cassie Ventura

A través de sus abogados, el rapero Sean “Diddy” Combs acusó al gobierno de Estados Unidos de filtrar a los medios el video grabado en 2016 por las cámaras de seguridad del hotel InterContinental de Los Ángeles, en el que Combs aparece golpeando brutalmente a su entonces pareja Cassie Ventura.

La moción presentada en el Distrito Sur de Nueva York por el equipo legal del artista especifica que supuestamente el clip se entregó a la cadena CNN, quien lo presentó en exclusiva. A partir de entonces la exposición de Diddy (quien ya contaba con varias demandas por agresión sexual) en los medios aumentó. Ahora está preso en el Centro de Detención Metropolitano de Brookyn, tras una larga investigación; fue arrestado el 16 de septiembre, por los delitos de conspiración para extorsionar, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución.

Damian Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, escribió en una carta dirigida al juez del caso que “el gobierno no estaba en posesión del video antes de su publicación por CNN” y que no existen bases para afirmar que las autoridades filtraron el video a la cadena de noticias, o que se violaron las reglas de secreto del gran jurado.

Los abogados de Combs dicen que esas filtraciones de evidencia le quitan al rapero -quien se ha declarado no culpable- su derecho a un juicio justo, y que fueron agentes del Departamento de Seguridad Nacional quienes facilitaron el video. En la moción también solicitan que no se den más pruebas del caso a los medios de comunicación.

En marzo de este año los federales realizaron búsquedas en las mansiones de Sean “Diddy” Combs de Los Ángeles y Miami, durante una primera etapa de la investigación. El equipo legal del creador de éxitos como “It’s All About The Benjamins” y “Satisfy You” también expone en la moción que las autoridades alertaron a los medios sobre tales acciones. La cadena CNN no se ha pronunciado al respecto.

