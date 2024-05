Sean “Diddy” Combs publica un video en el que dice estar arrepentido de haber golpeado a Cassie Ventura

Hace algunos días la cadena CNN dio a conocer un video grabado el 5 de marzo de 2016 en el que Sean Diddy Combs golpea y patea a su entonces pareja Cassie Ventura. Ahora el rapper ha recurrido a su cuenta de Instagram para ofrecer una disculpa por sus actos, los cuales él mismo calificó como “imperdonables”.

En el clip, Combs se muestra muy serio y dice lo siguiente: “Mi comportamiento en ese video es imperdonable. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones en ese video. Asqueado. Yo era asqueroso entonces y estoy asqueado ahora. Fui y busqué ayuda profesional. Empecé a ir a terapia, a rehabilitación. Tuve que pedirle a Dios su misericordia y gracia. Lo siento mucho. Pero estoy comprometido a ser un mejor hombre todos los días. No estoy pidiendo perdón. Lo siento mucho”.

Hasta el momento, Ventura -de 36 años y que tras la agresión llegó a un acuerdo con Diddy cuyos términos nunca fueron revelados- no ha hecho declaraciones acerca del video grabado en el Hotel InterContinental de Los Ángeles, pero sí su esposo Alex Fine. El preparador físico reaccionó al contenido del clip, y compartió en esa red social una carta con el texto: “Los hombres que golpean a las mujeres no son hombres. Los hombres que lo permiten y protegen a esas personas no son hombres. Como hombres, la violencia contra las mujeres no debería ser inevitable…Para los abusadores, están acabados, ya no están seguros, ya no están protegidos, los hombres a su lado son igual de débiles, son tan miserables consigo mismos que la m***** sería considerada una bondad”.

El viernes 17 de mayo la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles emitió un comunicado, informando que las imágenes en el video grabado por las cámaras de vigilancia del hotel eran “extremadamente perturbadoras y difíciles de ver”, pero también agregó que no hay una investigación abierta que involucre a Combs, de 54 años y quien actualmente enfrenta cinco demandas civiles, en las que se le acusa, entre otras cosas, de agresión sexual.

“Si la conducta descrita ocurrió en 2016, desafortunadamente no podríamos presentar cargos, ya que la conducta habría ocurrido más allá del plazo en el que se puede procesar un delito de agresión. Hasta el día de hoy, las autoridades no han presentado un caso relacionado con el ataque representado en el video contra el señor Combs, pero alentamos a cualquier persona que haya sido víctima o testigo de un delito a que lo informe a las autoridades o se comunique con nuestra Oficina de Servicios a Víctimas”.

La relación de Sean Combs y Cassie duró 11 años -de 2007 a 2018-. De acuerdo a la denuncia que ella interpuso en 2016, antes de los hechos expuestos en el video el rapper la había golpeado en el rostro. Posteriormente Ventura intentó abandonar el hotel, pero Diddy lo impidió, gritándole y lanzándole vasos; finalmente Cassie pudo ingresar al elevador y luego tomó un taxi que la llevó a su departamento. En los documentos también se expone que supuestamente Combs pagó $50,000 dólares al hotel para obtener el material grabado por las cámaras de seguridad.

Sigue leyendo: