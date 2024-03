50 Cent confirma el próximo estreno de una serie documental sobre los escándalos de Sean “Diddy” Combs

Desde hace mucho tiempo los rappers Sean “Diddy” Combs y 50 Cent han tenido una fuerte rivalidad, y ahora este último confirmó que casi está lista una serie documental titulada “Diddy Do It?”, en la que se dan detalles acerca de las acusaciones en contra de Combs que han surgido desde 2018.

50 Cent (cuyo verdadero nombre es Curtis Jackson III) compartió en su cuenta de Instagram un diseño de Kode Abdo que muestra tres fotografías de Diddy, y que decidió usar a manera de póster provisional para la serie. En su post escribió el mensaje: “Esto va a romper récords cuando salga”.

Esta semana agentes federales allanaron propiedades de Combs como parte de una investigación relacionada con tráfico sexual, agresión sexual, solicitud y distribución ilegal de narcóticos y armas de fuego. Jackson III también compartió una captura de pantalla de FOX News en la que aparece un extracto de las declaraciones de Rodney Jones, un músico que denunció a Diddy por agresión sexual y acoso.

“El señor Combs ha escondido cámaras en cada cuarto de su casa”, dice el documento. “Tiene grabaciones de varias celebridades, artistas, ejecutivos de disqueras y atletas involucrados en actividades ilegales. Estos individuos fueron grabados sin su conocimiento y aprobación. El señor Combs tiene pietaje comprometedor de cada persona que ha asistido a las extrañas fiestas que ha hecho en su casa”.

Ante eso, 50 Cent escribió el siguiente texto: “Smh, esto va a ser tan bueno, lo que pueden apostar es que voy a tener esas cintas. Pagaré mucho dinero por ellas. ¿Han estado ahí? 🤷🏽‍♂️ Yo no voy a las fiestas de “Puffy”. Aún no se da a conocer la fecha de estreno de “Diddy Do It?”; desde diciembre de 2023 el rapper informó a Entertainment Tonight que donará todas las ganancias de la serie documental a víctimas de agresión sexual.

