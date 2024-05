Cassie Ventura publica un mensaje acerca del video en el que Sean “Diddy” Combs aparece golpeándola

La modelo y ex cantante Cassie Ventura rompió el silencio en cuanto a la reciente difusión de un video, grabado en 2016, en el que el rapper Sean “Diddy” Combs aparece golpeándola en el Hotel InterContinental de Los Ángeles.

Ventura, de 37 años, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje agradeciendo a todas las personas el apoyo que le expresaron desde hace una semana: “Gracias por todo el amor y apoyo de mi familia, amigos, extraños y aquellos que aún no he conocido. La efusión de amor ha creado un lugar para que mi yo más joven pueda establecerse y sentirse seguro ahora. Pero esto es sólo el comienzo. La violencia doméstica es EL problema. Me destrozó hasta ser alguien en quien nunca pensé que me convertiría. Con mucho trabajo duro hoy estoy mejor, pero siempre me estaré recuperando de mi pasado”.

Ventura quiere dejar atrás esa etapa de su vida, y ve el futuro de una manera mucho más positiva: “Gracias a todos los que han tomado este asunto en serio. Lo único que pido es que TODOS abran su corazón a las víctimas; se necesita mucho corazón para decir la verdad en una situación en la que te sientes impotente. Ofrezco mi mano a aquellas que todavía viven con miedo. Acércate a tu gente, no los aísles, nadie debería llevar este peso solo. Este viaje de curación no tiene fin, pero este apoyo lo es todo para mí. Gracias. Con amor siempre, Cassie”.

Hace algunos días el esposo de Cassie, Alex Fine, condenó los actos cometidos por Combs, y en su cuenta de esa red social publicó una carta, en la que sobresale lo siguiente: “Los hombres que golpean a las mujeres no son hombres. Los hombres que lo permiten y protegen a esas personas no son hombres. Como hombres, la violencia contra las mujeres no debería ser inevitable…Para los abusadores, están acabados, ya no están seguros, ya no están protegidos, los hombres a su lado son igual de débiles, son tan miserables consigo mismos que la m***** sería considerada una bondad”.

Actualmente Diddy es investigado por una serie de acusaciones relacionadas con tráfico sexual, agresión y acoso sexual. Luego de que se diera a conocer el citado video, él compartió en sus redes sociales un clip en el que dice que asume la responsabilidad de sus acciones: “Mi comportamiento en ese video es imperdonable…Pero estoy comprometido a ser un mejor hombre todos los días. No estoy pidiendo perdón. Lo siento mucho”.

