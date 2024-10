Jennifer Lopez sacará nuevo álbum tras separación de Ben Affleck

Jennifer Lopez está lista para dar un giro a su carrera musical tras su reciente separación de Ben Affleck.

Según información exclusiva publicada por Page Six, la artista busca lanzar un nuevo álbum que no solo contenga un gran éxito de baile, sino que también le permita distanciarse de la percepción negativa que dejó su anterior proyecto, “This Is Me… Now”.

¿Un nuevo comienzo musical?

Una fuente cercana a la cantante reveló que ha comenzado a contactar a varios compositores en busca de ese tema que pueda devolverla a la cima de las listas de popularidad.

“Ella quiere un gran éxito bailable. Su prioridad es la música, y no tiene sentido entrar en el estudio si no es para crear algo impresionante”, afirmó la fuente. Con esto, la intérprete de “Let’s get loud” se muestra decidida a demostrar que su carrera musical no ha llegado a su fin.

Reflexionando sobre This Is Me… Now

“This Is Me… Now”, lanzado en febrero de este año, fue inspirado por su relación con Affleck, pero no logró el impacto esperado.

La crítica fue mixta; la producción debutó en el puesto 38 de la lista Billboard Top 200, dejando mucho que desear en comparación con sus trabajos anteriores. “Ella no puede aceptar que su última producción sea el final de su carrera musical”, comentó el informante.

La artista, de 55 años, siente que necesita “lavar el mal olor” que dejó este álbum, que fue criticado por su falta de profundidad musical.

Otras ambiciones para el futuro

Además de su enfoque en la música, se espera que Lopez continúe su carrera en la actuación, ya que tiene varios proyectos en puerta, incluyendo algunos vinculados a Affleck.

Sin embargo, se asegura que su corazón está centrado en el estudio, donde anhela crear un álbum que la recoloque en el corazón de sus seguidores. Las ambiciones de Lopez no son menores. “Ella quiere que 2025 sea su mejor año”, dijo una fuente a Page Six, con la esperanza de demostrar que su vida amorosa complicada no la ha derrumbado.

Con una mezcla de resiliencia y talento, la artista planea volver a lo grande, y muchos se preguntan si este nuevo álbum marcará su regreso triunfal a la industria musical. Solo el tiempo dirá si este proyecto será el renacimiento que tanto anhela.