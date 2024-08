Las razones por las que Jennifer Lopez y Ben Affleck habrían terminado su relación

Hace poco, se confirmó que la relación entre Jennifer López y Ben Affleck, una de las más queridas de Hollywood, llegó a su fin tras meses de distancia y rumores de separación. Hasta el momento, la ex pareja no ha revelado las razones que los llevaron a terminar su romance; sin embargo, hay algunos indicios.

La semana pasada, Jennifer Lopez presentó ante el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles los documentos de divorcio alegando “diferencias irreconciliables”. También pidió cambiar su apellido legal de Affleck a Lopez.

De acuerdo con la revista People, une fuente cercana a la ex pareja contó que JLo y Affleck tuvieron problemas para hacer funcionar sus personalidades opuestas durante su matrimonio.

“Son personas muy diferentes”, dijo la fuente. “Ella es muy pública y más sociable, y él es más introvertido y está feliz de pasar tiempo en casa”, agregó.

La fuente aseguró que la cantante y el actor se dejaron llevar por la emoción y expectativas que generó su segundo romance. “Todo pasó muy rápido”, dijo.

“Eran dos personas que estaban enamoradas del amor, ¿y quién no se dejaría llevar por eso? Se amaban de verdad”, aseguró la fuente, que afirmó que la pareja hizo lo posible para salvar su relación, pero no lo lograron. “Realmente querían intentarlo y lo hicieron”.

Otra fuente cercana a JLo, indicó que una causa de la separación puede deberse al mal temperamento del actor, quien –describen los amigos de la cantante– era muy malhumorado.

“Él no entiende cómo su mal humor afecta a las personas que lo rodean”, dijo la fuente sobre el carácter de Affleck.

De hecho, a algunos de los amigos de JLo no soportaban al actor por sus cambios de humor tan repentinos y su mala actitud. “No se aguantan. No se llevan bien y todavía hay mala sangre”, dijo una fuente a Page Six hace semanas.

¿Por qué Jennifer Lopez solicitó el divorció de Ben Affleck en su aniversario de boda?

El martes 20 de agosto, se supo que JLo presentó los documentos de divorcio el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, exactamente dos años después de que celebrara su gran boda con el actor en Georgia.

De acuerdo con DailyMail, una fuente cercana a la ahora ex pareja aseguró que la cantante decidió presentar los documentos de divorcio en su segundo aniversario de boda para lastimar al actor.

“Jennifer dijo que estaba cansada de ser humillada por Ben y esperó hasta el segundo aniversario para pedir el divorcio porque quería lastimarlo”, dijo la fuente.

Pero, al parecer, la decisión de JLo no molestó a Affleck, pues él ya sabía que su relación había terminador hace meses, indicó la fuente.

“No le dolió. Él lleva mucho tiempo acabado y en el fondo ella lo sabe. Él se lo permitió para que ella no pareciera la villana”, agregó la fuente.

