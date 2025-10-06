La reacción de Jennifer Lopez cuando le preguntaron por Ben Affleck en una entrevista

Hace poco, Jennifer Lopez protagonizó un momento incómodo durante una entrevista en el programa Today, cuando fue cuestionada sobre su divorcio con Ben Affleck.

En medio de la promoción de la película Kiss of the Spider Woman, en la que actúa, JLo fue sorprendida con una pregunta directa sobre su separación de Affleck, quien también fue productor ejecutivo del filme.

“En medio de la filmación de este elaborado y hermoso musical, también se finalizó tu divorcio con Ben”, le dijo Craig Melvin a la actriz, quien de inmediato lo interrumpió: “¡Ahí lo tienes! ¡Mira a este tipo!”.

A pesar de la incomodidad del momento, la diva del Bronx no dudó en reconocer el papel fundamental de su exesposo en el proyecto: “Si no fuera por Ben, la película no se habría hecho. Y siempre le daré ese crédito”, aseguró.

“Sí, las cosas pasan, tienes que seguir adelante”, agregó en referencia a su separación.

La artista confesó que este proyecto cinematográfico fue un refugio en un momento personal difícil, describiendo la experiencia como un sueño que la ayudó a sobrellevar la complicada etapa de su vida que estaba atravesando debido a la separación.

Así, Jennifer logró mantener el enfoque en sus logros profesionales en un momento incomodo.

¿Por qué terminó la relación de Jennifer Lopez y Ben Affleck?

El 20 de agosto de 2024, Jennifer Lopez presentó ante el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles los documentos de divorcio alegando “diferencias irreconciliables”.

De acuerdo con la revista People, une fuente cercana a la ex pareja contó que JLo y Affleck tuvieron problemas para hacer funcionar sus personalidades opuestas durante su matrimonio.

“Son personas muy diferentes”, dijo la fuente. “Ella es muy pública y más sociable, y él es más introvertido y está feliz de pasar tiempo en casa”, agregó.

La fuente aseguró que la cantante y el actor se dejaron llevar por la emoción y expectativas que generó su segundo romance. “Todo pasó muy rápido”, dijo.

“Eran dos personas que estaban enamoradas del amor, ¿y quién no se dejaría llevar por eso? Se amaban de verdad”, aseguró la fuente, que afirmó que la pareja hizo lo posible para salvar su relación, pero no lo lograron. “Realmente querían intentarlo y lo hicieron”.

