¿Cómo es la relación de JLo y Ben Affleck tras su reciente reencuentro?

Hace poco, Jennifer Lopez y Ben Affleck protagonizaron un emotivo y cordial en la alfombra roja del estreno de la película Kiss of the Spider Woman en Nueva York tras su divorcio, lo que hizo que muchos de sus fans se preguntaran cómo es su relación ahora.

De acuerdo con la revista People, una fuente cercana a la expareja aseguró que ambos mantienen una relación cordial y de apoyo mutuo.

“Están en un muy buen momento. Siguen apoyándose mutuamente. Ambos están orgullosos de lo que lograron juntos”, dijo la fuente.

La fuente aseguró que JLo disfrutó mucho trabajar con Ben Affleck y descartó los rumores de que estén considerando retomar su relación.

“Jennifer está bien. Está centrada en las cosas que la hacen feliz: la familia y el trabajo. Ella siempre disfrutó trabajando con Ben, eso no ha cambiado”, dijo la fuente. “No hay ninguna reunión romántica con Ben”, agregó.

La semana pasada, Jennifer Lopez y Ben Affleck sorprendieron a sus seguidores al reaparecer juntos en la alfombra roja del estreno de la película musical Kiss of the Spider Woman en Nueva York, tras oficializar su divorcio a inicios de año.

Durante el evento, Affleck celebró el logro de JLo en este proyecto, en el que ella además de protagonizar el filme es productora ejecutiva.

En un español casi perfecto, Ben afirmó a un reportero de Despierta América que Jennifer hace una actuación “increíble” en la película y destacó que el filme no se habría hecho sin su talento ni sin el apoyo de la compañía Artists Equity, de la cual él es productor.

Ambos se han mostrado juntos en varias ocasiones desde el anuncio del divorcio, pero este fue su primer posado juntos en público después de hacer oficial su separación

“Es un gran honor estar aquí, porque es un tipo de personaje para Jennifer que quería… Fue su suerte, toda su vida, cuando estaba de niña mirando las películas con su madre, del Hollywood clásico, y ahora tiene la oportunidad de hacerlo”, dijo el actor.

En enero de este año se oficializó el divorcio entre Jennifer Lopez y Ben Affleck, luego de cinco meses desde que la actriz confirmó su separación del también actor.

