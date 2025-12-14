Jennifer Lopez festejó los 80 años de su mamá con una fiesta en Las Vegas

Jennifer Lopez demostró que para ella la familia es lo primero al organizar una celebración inolvidable para el 80 cumpleaños de su madre, Guadalupe Rodríguez.

La “Diva del Bronx” eligió la ciudad favorita de su mamá, Las Vegas, para montar una fiesta cargada de glamour, emoción y unión familiar que se extendió hasta la madrugada.

JLo no escatimó en detalles para rendir el tributo más íntimo a la mujer que, según sus propias palabras, es su “eterno ejemplo de fortaleza y amor incondicional”.

El exclusivo The Mayfair Supperclub, ubicado dentro del Bellagio Hotel, fue el escenario de la velada. La festejada, Guadalupe Rodríguez, deslumbró con un elegante vestido negro con incrustaciones plateadas en los hombros.

La cumpleañera, apodada cariñosamente “Lupe”, se mostró radiante, sonriente y llena de energía, e incluso se animó a bailar junto a las showgirls que formaban parte del espectáculo. La pista de baile estaba personalizada con el mensaje “Lupe 80” en letras rosas.

Jennifer Lopez, quien lució un brillante vestido dorado para la ocasión, no solo fungió como anfitriona, sino que también dedicó canciones a su madre en lo que fue un emotivo tributo.

La celebración estuvo marcada por los lazos más íntimos de la familia López-Rodríguez, ya que la cantante posó junto a sus hermanas, Leslie y Lynda. Además, los hijos de JLo, los mellizos Max y Emme, de 17 años, conmovieron a los presentes con discursos dedicados a su abuela.

Previo a la fiesta, JLo había compartido un sentido mensaje en Instagram para su madre: “Feliz Cumpleaños, Mami. ¡80 años joven! Eres el corazón de nuestra familia, mi mejor maestra y mi eterno ejemplo de fortaleza, gracia y amor incondicional. Todo lo que soy es gracias a ti”.

Un imponente pastel de tres pisos, cubierto de glaseado azul y coronado con un número 80 brillante y una muñeca showgirl, puso el broche de oro a la noche.

