Jennifer Lopez reveló quien le dio su mejor beso en pantalla

A lo largo de su carrera Jennifer Lopez ha besado a muchos galanes de Hollywood por trabajo y recientemente confesó quien ha sido el actor que le ha dado el mejor beso en pantalla.

En una reciente entrevista para el programa Watch What Happens Live conducido por Andy Cohen, JLo descartó nombres de grandes estrellas con quienes ha compartido escenas románticas, incluyendo a su exesposo Ben Affleck, para elegir a su favorito actual: Brett Goldstein.

La Diva del Bronx explicó entre risas que su elección se basa en la reciente película que filmaron juntos llamada Office Romance, una comedia romántica producida para Netflix, que hasta ahora no tiene fecha confirmada de estreno.

La cantante destacó que Brett Goldstein fue “el mejor besador” con el que ha compartido una escena romántica en pantalla, lo que generó revuelo entre sus fans.

Escrita por Goldstein y Joe Kelly, Office Romance será dirigida por Ol Parker y coprotagonizada por Betty Gilpin.

Brett Goldstein es un actor británico de 45 años y es conocido por su papel en la serie Ted Lasso, que le valió un premio Emmy.

El actor ha demostrado una química especial con Jennifer Lopez que va más allá de la cámara, lo que ha encendido rumores sobre una posible buena conexión fuera del set.

JLo, además de este nuevo proyecto, se encuentra promocionando su película Kiss of the Spider Woman y goza de un buen momento profesional y personal.

Seguir leyendo:

· Jennifer Lopez y Ben Affleck relanzan a la venta su mansión de casados en California

· La promesa que Jennifer Lopez les hizo a sus hijos tras su separación de Ben Affleck

· ¿Cómo es la vida amorosa de Ben Affleck tras su divorcio?