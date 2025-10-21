Jennifer Lopez reveló la regla que aplica con sus ex: “Una vez termine, estás muerto para mí”

Jennifer Lopez no se aferra a sus relaciones pasadas. La cantante reveló de manera clara y rotunda la regla que aplica con sus exparejas al terminar sus relaciones tras sus varias relaciones y su reciente divorcio con Ben Affleck.

En una entrevista reciente con el programa The Howard Stern Show, la cantante y actriz confesó que es una persona que no se aferra a sus relaciones pasadas y compartió la regla que aplica al finalizar un romance.

“Una vez termine, estás muerto para mí”, dijo con seguridad la cantante, quien dejó claro que sigue adelante sin mirar atrás.

“Soy de esas personas que no se aferran, para ser honesta. No estás muerto para mí, pero definitivamente, se acabó, voy a seguir adelante”, agregó.

JLo explicó que esta regla proviene de la necesidad de liberarse emocionalmente y avanzar. La cantante aseguró que, aunque ha vivido amores intensos, siempre sintió que no fue amada de forma profunda.

La cantante aseguró que en este momento de su vida quiere mantener su vida amorosa alejada de los reflectores.

“Es difícil estar bajo esa lupa. (…) Ahora solo quiero mantener esa parte de mi vida mucho más discreta”, dijo.

A pesar de todo, Jennifer mantiene buenas relaciones profesionales con sus exparejas cuando es necesario, como es el caso de Ben Affleck con quien compartió en la premiere de la película Kiss of the Spider Woman.

De acuerdo con la revista People, una fuente cercana a la expareja aseguró que ambos mantienen una relación cordial y de apoyo mutuo.

“Están en un muy buen momento. Siguen apoyándose mutuamente. Ambos están orgullosos de lo que lograron juntos”, dijo la fuente.

