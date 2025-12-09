Jennifer Lopez deslumbró con un vestido cubierto de cristales en una boda en India

La superestrella Jennifer Lopez volvió a acaparar la atención, esta vez por deslumbrar con un conjunto de alta costura india durante una suntuosa boda multimillonaria celebrada en Udaipur.

La artista, que asistió para ofrecer una actuación, se convirtió en el epicentro de la moda al lucir un espectacular saree (prenda tradicional femenina india) cubierto de cristales.

El impresionante atuendo fue diseñado por el aclamado modista indio Manish Malhotra. Lopez eligió un saree de tono rosa rubor (blush pink) de la colección Inaya, caracterizada por su delicado trabajo de celosía y su corpete cristalizado.

El diseño iridiscente, que presentaba una malla transparente incrustada de cristales, la hizo brillar bajo los focos y se convirtió inmediatamente en uno de sus momentos de estilo más comentados.

Sin embargo, la pieza central del look fue, sin duda, la opulenta joyería que lució. JLo complementó el saree con el collar “Maharani” de Manish Malhotra High Jewellery.

Esta obra maestra, inspirada en las reliquias de la realeza india, está adornada con más de 168 quilates de raras esmeraldas y, según los reportes, requirió más de 1.800 horas de meticulosa artesanía para su confección.

La cantante completó el conjunto con pendientes a juego y un tradicional tikka en la frente, demostrando una reverencia por la estética nupcial india.

La cantante de “On the Floor” no solo brilló como intérprete, sino que también demostró ser una ícono de la moda capaz de honrar y elevar cualquier tradición estilística que adopte.

Jennifer Lopez asistió a la boda del millonario empresario tecnológico Vamsi Gadiraju y Netra Mantena, hija de reconocidos empresarios indio-estadounidenses, en la ciudad de Udaipur, en India.

De acuerdo con el Daily Mail, Jennifer Lopez cobró dos millones de dólares por cantar en la boda india del año.

El medio detalló que la “boda viral del año”, como la bautizaron los medios locales, costó unos 6,7 millones de dólares.

