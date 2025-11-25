Jennifer Lopez viajó a India para cantar en la boda de millonario empresario tecnológico

Jennifer Lopez deslumbró en su reciente viaje a India, donde fue invitada especial para cantar en la boda del millonario empresario tecnológico Vamsi Gadiraju y Netra Mantena, hija de reconocidos empresarios indio-estadounidenses.

La celebración se llevó a cabo en la ciudad de Udaipur, famosa por sus majestuosos palacios, y se extendió por tres días en escenarios icónicos como el Palacio Leela y el Palacio de la Isla Jagmandir.

Contrario a la discreción habitual en eventos de alto perfil, algunos invitados compartieron videos y detalles del show de Jennifer Lopez en redes sociales.

En su presentación, la cantante interpretó un repertorio que incluyó éxitos recientes y clásicos como “Save Me Tonight”, “Get Right”, “Waiting for Tonight”, “On the Floor” y “Play”.

La actuación de JLo fue uno de los momentos más esperados, cautivando a un público conformado por celebridades de Bollywood, familiares del empresario y asistentes destacados como Donald Trump Jr.

Hacia el final de su presentación, Jennifer Lopez brindó por los recién casados, levantando una copa de champagne y expresando deseos de unión y bendiciones para la pareja. La estrella mostró selló su participación con afectuosos besos en la mejilla a los novios.

Este evento se suma a la intensa agenda de Jennifer López, quien en semanas anteriores estuvo ligada a compromisos relacionados con la promoción de su película Kiss Of The Spider Woman y la reciente entrega de los Governors Awards en Los Ángeles.

¿Cuánto cobró Jennifer Lopez por presentarse en esta boda?

De acuerdo con el Daily Mail, Jennifer Lopez cobró dos millones de dólares por cantar en la boda india del año, un evento fastuoso que duró cuatro días en Udaipur, al noroeste de India.

El medio detalló que la “boda viral del año”, como la bautizaron los medios locales, costó unos 6,7 millones de dólares.

Además de JLo, el evento contó presentaciones de Tiësto y el Cirque du Soleil.

