Jennifer Lopez comenzó los ensayos para su residencia en Las Vegas, titulada Up All Night Live, programada en The Colosseum at Caesars Palace para diciembre y enero.

A través de su cuenta de Instagram, JLo compartió varias fotos de los ensayos para sus shows. En las imágenes se ve a la cantante practicar algunas de las coreografías que hará en sus shows.

“No puedo esperar para compartir lo que tenemos reservado para ustedes”, escribió la cantante en una de sus publicaciones.

En las imágenes también se ve a la madre de la cantante verla ensayar e incluso hacer algunos de los bailes con ella.

En mayo, tras su participación en los American Music Awards, la cantante anunció su nuevo espectáculo Jennifer Lopez: Up All Night, que se realizará en el Colosseum de Caesars Palace.

La residencia de JLo comenzará con un primer bloque de conciertos los días 30 y 31 de diciembre de 2025, seguido de funciones el 2 y 3 de enero de 2026.

Tras un breve descanso, se espera que la cantante continúe la residencia los días 6, 7, 13, 14, 20, 27 y 28 de enero.

Esta será la segunda residencia de Jennifer Lopez en Las Vegas. La primera fue All I Have, que se llevó a cabo entre 2016 y 2018 en el Zappos Theater del Planet Hollywood, donde realizó 120 presentaciones y recaudó más de 100 millones de dólares.

El regreso a los escenarios de JLo ocurre luego de que el año pasado cancelara repentinamente su gira This Is Me… Live: The Greatest Hits.

“Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado. Deben saber que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Prometo que los compensaré y estaremos todos juntos de nuevo”, escribió la cantante en su newsletter en ese momento.

La residencia de JLo ocurre poco después que la cantante se presentará en varios países con su Up All Night Tour, con la que visitó España, Hungría, Italia, Turquía, Polonia, Rumania, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Kazajistán, Armenia, Turquía, Uzbekistán y Kazajistán.

