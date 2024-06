Jennifer López se siente aliviada tras cancelar su gira

La semana pasada, Jennifer López sorprendió al anunciar que cancelaba su gira This Is Me… Live: The Greatest Hits. Aunque dar la noticia fue devastador, la cantante se siente aliviada.

De acuerdo con People, una fuente aseguró que la cantante se siente mal por cancelar la gira, también comprende que fue lo mejor, pues necesita tiempo extra para dedicarse a sí misma y a su familia.

“La vida es mucho en este momento. Aunque estaba triste por cancelar la gira, también se siente aliviada. Necesita cuidarse a sí misma”, dijo la fuente, quien contó que la cantante tomó la decisión alentada por su equipo de trabajo. “Todo el mundo apoya que ella se centre en la familia en este momento”, agregó.

Asimismo, la cantante está en medio de una gran ola de rumores sobre el supuesto fin de su relación con Ben Affleck.

JLo tenía previsto comenzar su gira el próximo 26 de junio en Orlando, Florida, y finalizar el 31 de agosto en Houston, Texas. Sin embargo, esta semana, la cantante anunció en su newsletter que cancelaba su gira.

“Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado. Deben saber que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Prometo que los compensaré y estaremos todos juntos de nuevo”, escribió la cantante en su anuncio.

La cancelación total de la gira de la cantante de “On the Floor” llega después de que, meses antes, JLo cancelara varios shows por supuestos problemas logísticos, pero luego se especuló que la verdadera razón era la baja venta de entradas.

Al principio, la gira de JLo se llamaba This Is Me… Now… The Tour, pero la cantante le cambió el nombre a This Is Me… Live: The Greatest Hits.

La notica de la cancelación de la gira también llega después de que esta semana se especulara sobre que las negociaciones de JLo para realizar una residencia en Las Vegas estaban en peligro debido a las bajas ventas de boletos para sus shows.

De acuerdo con The New York Post, una fuente contó que los ejecutivos del MGM Grand Las Vegas no están seguros de cerrar el trato, que establece que le pagarían poco más de un millón de dólares a JLo por show.

“MGM está observando que a ella no le va bien en la carretera. Están muy nerviosos. Es bastante raro que tengas un mal recorrido y luego vayas a Las Vegas”, dijo la fuente.

